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Irak: 'Sincar’da Hiçbir Yabancı Kuvvet Yok'

28.03.2018 14:01 | Son Güncelleme

Iraklı bir komutan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin PKK güçlerini temizlemek için Sincar’da operasyona başladığı yolundaki açıklamasını reddetti

Irak: 'Sincar’da Hiçbir Yabancı Kuvvet Yok'

Irak Ortak Operasyon Komutanlığı Sözcüsü, Çin televizyonuna (CCTV) yaptığı açıklamada herhangi bir yabancı kuvvetin Irak sınırını geçmediğini söyledi.

Ortak Operasyon Komutanlığı Sözcüsü Albay Yahya Rasul, açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin PKK güçlerini temizlemek için Irak’ın Sincar bölgesinde operasyona başladığı yönünde görüş belirtmesinden sonra yaptı.

Haberi yalanlayan Rasul, hiçbir yabancı kuvvetin Irak sınırını geçerek Sinar’a girmediğini söyledi.

Irak Ortak Operasyon Komutanlığı'ndan Yahya Rasul, "Haberi yalanlayan bir açıklama yaptık. Hiçbir yabancı kuvvet Irak sınırını geçmedi ya da Sincar’a girmedi. Ordumuz bu bölgeleri ve Sincar’daki sınır bölgesini koruyor. Sincar ve çevresindeki bölgelerde askerlerimizi konuşlandırmaya devam edeceğiz," şeklinde konuşuyor.

Rasul, Türkiye’nin hedefindeki PKK’nın Sincar’dan çekildiğini, bölgenin şu an tamamen Irak güçlerinin kontrolü altında olduğunu belirtti.

Irak’ın gerilimi arttırmak gibi bir niyeti olmadığını kaydeden Rasul, Irak topraklarını ve halkını korumanın ise görevleri olduğunu kaydetti.

Yahya, "Gerilimin artmasını istemiyoruz ancak Irak topraklarını ve tüm topraklarımızı korumak zorundayız. Irak halkını ırk, din ve mezhep gözetmeksizin savunmak zorundayız. Irak merkezi hükümetinin ordusu olarak bu bizim sorumluluğumuz" dedi.

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