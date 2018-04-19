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Irak Suriye’de IŞİD Hedeflerini Vurdu

19.04.2018 17:43 | Son Güncelleme

Irak, komşusu Suriye’de IŞİD militanlarına karşı hava operasyonları başlattı

Irak Suriye’de IŞİD Hedeflerini Vurdu

Irak, komşusu Suriye’de IŞİD militanlarına karşı hava operasyonları başlattı.

Başbakan Haydar El Ebadi’nin ofisi, Irak savaş uçaklarının sınırdaki bir bölgede aşırılık yanlılarına karşı “öldürücü” hava operasyonları başlattığını açıkladı.

IŞİD, Suriye ve Irak’ta elinde bulundurduğu toprakların neredeyse tamamını kaybetse de, iki ülke sınırındaki ücra çöl bölgelerinde aşırılık yanlıları varlık göstermeyi sürdürüyor. Irak geçmişte de Suriye’de bu gruba karşı hava operasyonları düzenlemişti.

Bu arada Suriye devlet medyası, başkent Şam’ın kuzeydoğusundaki Dumeyr kentinde yüzlerce isyancı savaşçının, tahliye anlaşması doğrultusunda silahlarını bıraktığını ve kenti terk etmeye başladığını bildirdi.

Anlaşmaya göre, isyancıların aileleriyle birlikte kuzeyde muhalefetin kontrolündeki bölgelere gitmelerine izin veriliyor. Terk ettikleri bölgeler de Suriye hükümet güçlerinin denetimine giriyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Ceyş el İslam savaşçıları ve ailelerinin bugün Dumeyr’den ayrıldığını kaydetti. Habere göre, 1500 isyancı ve 3 bin 500 aile üyesi Türkiye sınırı yakınındaki Cerablus’a gidiyor.

Dumeyr, Doğu Guta yakınlarında Kalamun dağlarında bulunuyor. Doğu Guta da, haftalardır sürdürülen hava saldırıları ve bir kimyasal saldırı iddiasının ardından geçen hafta hükümetin tam kontrolüne geçmişti.

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