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Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

DÜNYA HABERLERİ  | 02.04.2018 16:03 | Son Güncelleme

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 6 Türk kadına DEAŞ üyeliğinden idam cezası verildiği bildirildi.

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta 6 Türk kadına DEAŞ üyeliğinden idam cezası verildiği bildirildi.

Bağdat’ta altı Türk kadına terör örgütü DEAŞ üyeliği nedeniyle idam cezası verildi, diğer bir kadın müebbet hapis cezası aldı. Kadınların mahkemeye küçük çocuklarla geldiği belirtildi.

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