Irak'ta büyük isyan! Halk sokaklara döküldü

Irak'ın güneyinde birçok ilde kamu hizmetlerindeki yetersizliği ve İran'ın uyguladığı elektrik kesintilerini protesto etmek için başlayan gösteriler, ülke geneline yayıldı. Akşam saatlerinde Necef, Basra başta olmak üzere birçok kentte elektrik ve işsizlik protesto edildi. Göstericiler eski Başbakan Nuri el-Maliki'nin liderliğini yaptığı, Başbakan Haydar İbadi'nin de üyesi olduğu İslami Davet Partisi ile Şii tabanlı partilerden Fazilet Partisinin binalarını bastı. IRAKLILAR KÖPRÜYÜ KAPATTI Yüzbaşı Abdulhadi al-Tai, yaptığı açıklamada, göstericilerin İmam Ali Caddesi'ni ve el-Henud Köprüsü'nü kapattığını belirtti. Güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğini ifade eden Tai, kentte gergin bir atmosfer olduğunu kaydetti. PARTİ BİNALARINI ATEŞE VERDİLER Irak'ın güney kentlerindeki hizmet yoksunluğu ve elektrik kesintileri sebebiyle başlayan gösteriler ise sürüyor. Göstericiler bu kentlerdeki Şii parti binalarını ateşe vermişti. Başkent Bağdat'a sıçrayan gösteriler nedeniyle hükümet şehirdeki internet erişimini kesmişti. İŞSİZLİK VE ELEKTİRK KESİNTİLERİNE BÜYÜK TEPKİ Basra halkı da "işsizlik ve elektrik kesintilerini" protesto etmek için pazar günü sokağa çıkmış, gösterilerde güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu bir kişi başından vurularak hayatını kaybetmişti.

İRAN ELEKTRİĞİ KESMİŞTİ İran’ın, Irak’ın birikmiş borçları sebebiyle Irak’a elektrik vermeyi durdurması üzerine bir hafta önce Irak’ın güneyindeki Basra kentinde başlayan ve tüm güney kentlerine yayılan gösteriler nedeniyle, gergin bekleyiş sürüyor. KUVEYT, IRAK’TAKİ VATANDAŞLARINI UYARDI Bu arada, Irak sınırında dünden beri güvenlik önlemlerini artıran Kuveyt, Irak’taki vatandaşlarını uyardı. Necef havalimanının göstericiler tarafından kontrol edilmesinden sonra uçak seferlerini askıya alan Kuveyt, vatandaşlarından kalabalık yerlerden uzaklaşmaları ve dikkat etmeleri uyarısında bulundu. “PROTESTOCULARIN İSTEKLERİ YERİNE GETİRİLMELİ” Öte yandan, Irak seçimlerinin galibi Muketda el-Sadr göstericilerin meşru isteklerinin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. Bugün bir araya gelen Hikmet Grubu Lideri Ammar Hekim ile Fetih İttifakı Başkanı Hadi Amiri, hükümete göstericilerin isteklerini derhal yerine getirmesi konusunda çağırdılar. IRAK'TA OHAL İLAN EDİLEBİLİR Irak’ın güneyindeki Şiilerin çoğunlukta olduğu gösterilerin yayılmasının ardından Başbakan Haydar İbadi ülke genelinde güvenlik güçlerini olağanüstü hal alarmına soktu. IRAK HÜKÜMETİ KENDİNİ SAVUNDU Irak Hükümeti Sözcüsü Saad el-Hadisi ise göstericiler arasına provokatörlerin sızdığına dair bilgileri bulunduğunu açıkladı. Gösterilerin başkent Bağdat’a sıçramasından endişe duyulmasından dolayı Bağdat’ta güvenlik güçlerinin sıkı güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.