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Irak'ta IŞİD'in yerleştirdiği bomba infilak etti: 2 ölü, 5 yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.02.2018 05:29 | Son Güncelleme

Irak'ın batısındaki Enbar vilayetinde terör örgütü IŞİD'in daha önce yerleştirdiği bir bombanın infilak etmesi sonucu 2 askerin öldüğü, 5 askerin yaralandığı bildirildi.

Irak'ta IŞİD'in yerleştirdiği bomba infilak etti: 2 ölü, 5 yaralı

Irak ordusundan Albay Velid ed-Dıleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerlerin Enbar'ın merkezi Ramadi kentinin batısındaki Er-Ratbe ilçesinde keşif yaptıkları sırada IŞİD'in daha önce yerleştirdiği bir bombanın infilak ettiğini, olayda 2 askerin öldüğünü, 5 askerin yaralandığını söyledi.

Er-Ratbe ilçesi 2016 yılında terör örgütü IŞİD'ten kurtarılmıştı.

(AA)

Fotoğraf: Arşiv

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IŞİD DEAŞ DAEŞ patlama bomba ırak

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