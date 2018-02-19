Irak'ta IŞİD'in yerleştirdiği bomba infilak etti: 2 ölü, 5 yaralı

Irak ordusundan Albay Velid ed-Dıleymi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerlerin Enbar'ın merkezi Ramadi kentinin batısındaki Er-Ratbe ilçesinde keşif yaptıkları sırada IŞİD'in daha önce yerleştirdiği bir bombanın infilak ettiğini, olayda 2 askerin öldüğünü, 5 askerin yaralandığını söyledi.

Er-Ratbe ilçesi 2016 yılında terör örgütü IŞİD'ten kurtarılmıştı.

(AA)

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