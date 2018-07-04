HABER

Seçimlerle ilgili önemli gelişme! Oylar yeniden elle sayılıyor!

04.07.2018 09:47 | Son Güncelleme

Irak seçim komisyonu, Mayıs ayında yapılan meclis seçimlerinde kullanılan oyların yeniden sayımına başladı. Sayım işlemleri kuzeydeki Kerkük kentinde başlatıldı. Bu süreç nedeniyle yeni hükümetin kurulmasının daha da uzaması bekleniyor.

Seçimlerle ilgili önemli gelişme! Oylar yeniden elle sayılıyor!

Irak’ta Saddam Hüseyin’in devrilmesinden sonraki dördüncüsü olan 12 Mayıs seçimleri, son 15 yılın en düşük seviyede seçmen katılımına sahne olmuştu. Bunun nedeniyse, ülkenin işlevsiz siyasi sınıfına duyulan yaygın öfke.

Devlet televizyonu, oyların yeniden sayım işlemlerinden görüntüler yayınladı. Görüntülerde bir spor salonunda düzinelerce sandığın yere sıralandığı, komisyon çalışanlarının da oy pusulalarını elle saydığı görülüyor.

Seçim komisyonu, yeniden sayımların gelecek günlerde diğer altı bölgeye de genişletileceğini açıkladı.

Seçimlere, hile yapıldığı ve elektronik oy verme makinelerinde düzensizlik olduğu iddiaları nedeniyle gölge düşmüştü.

Irak Yüksek Mahkemesi geçen ay oyların kısmen yeniden sayımını onaylamıştı. Meclis, tüm oyların yeniden sayılmasını istiyordu. Yeniden sayım işlemlerinin ne kadar süreceği konusunda bir takvim verilmedi.

Seçimlerin ilk sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda el Sadr’ın öncülüğündeki ittifak 329 sandalyeli mecliste 54 sandalyeyle en yüksek oyu alan taraf oldu. Bu grubu, 47 sandalyeyle Şii milislerden oluşan İran'ın desteklediği blok izlerken, Başbakan Haydar El Ebadi’nin ittifakıysa 42 sandalye alabildi.

PARTNERDostlar tatilde görsünDostlar tatilde görsün
AKPM Türkiye Raportörü: Türkiye diktatörlük değilAKPM Türkiye Raportörü: Türkiye diktatörlük değil
Hindistan'da WhatsApp'tan yayılan çocuk kaçırma söylentileri sonrası 29 kişi linç edildiHindistan'da WhatsApp'tan yayılan çocuk kaçırma söylentileri sonrası 29 kişi linç edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak oy sayımı seçim Kerkük elle sayım Mukteda es-Sadr

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

Berna Laçin'in idam yorumuna Alişan'dan tepki geldi!

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının joker kullandığı soru şoke etti

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AKPM Türkiye Raportörü: Türkiye diktatörlük değil

AKPM Türkiye Raportörü: Türkiye diktatörlük değil

Hindistan'da WhatsApp'tan yayılan çocuk kaçırma söylentileri sonrası 29 kişi linç edildi

Hindistan'da WhatsApp'tan yayılan çocuk kaçırma söylentileri sonrası 29 kişi linç edildi

Independent: IŞİD geri dönüyor

Independent: IŞİD geri dönüyor

Başörtülü kadına saldırıp göğsünü kestiler!

Başörtülü kadına saldırıp göğsünü kestiler!

IŞİD'den 'Bağdadi'nin oğlu öldürüldü' açıklaması

IŞİD'den 'Bağdadi'nin oğlu öldürüldü' açıklaması

Mağarada mahsur kalan 13 kişi ölüm kalım savaşı veriyor

Mağarada mahsur kalan 13 kişi ölüm kalım savaşı veriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.