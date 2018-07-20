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Irak'ta protestocular İran sınırına giden yolu trafiğe kapattı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.07.2018 07:32 | Son Güncelleme

Irak'ta protestolar sürüyor. Ülkenin güneybatısındaki Meysan kentinde toplanan protestocu kalabalık bir grup, İran Sınır Kapısına giden ana yolu trafiğe kapadı.

Irak'ta protestocular İran sınırına giden yolu trafiğe kapattı

Irak hükümetinin sükunet çağrıları ve iyileştirme vaatlerine rağmen güneydeki protestocular gösterilerine devam ediyor. Irak'ın Meysan kentinde İran Sınır Kapısı yolunu trafiğe kapatan göstericilere güvenlik güçleri müdahale etti.

Ülkenin güneybatısındaki Meysan kentinde toplanan protestocu kalabalık bir grup, İran Sınır Kapısına giden ana yolu trafiğe kapadı. Hükümetten hizmetlerin iyileştirilmesini isteyen protestocular, su ve elektrik kesintileri ile işsizlik sorunlarını eleştiren pankartlar taşıdı.

Meysan Emniyet Müdürlüğünden polis memuru Kerim el-Esedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin göstericilere yolu açmaları için müdahale ettiğini, karşı gelenlerden bir kısmının gözaltına alındığını söyledi.

Bir süredir devam eden güney protestolarının durması için çaba sarfeden Haydar el-İbadi hükümeti ise bölgeye yeni ekonomik destek getirilmesi ve istihdam alanları oluşturulmasına karar verdi. Kararın, İbadi'nin, Zikar kentinden temsilcilerle başkent Bağdat'ta gerçekleştirdiği toplantı sonrası alındığı kaydedildi.

Öte yandan Savunma Bakanlığı Güvenlik Merkezinden yapılan açıklamada, Bağdat ve diğer bölgelerde kontrolün güvenlik güçlerinin elinde olduğu belirtildi. Irak'ın tek gelir kaynağı ham petrol ihracatının büyük bir kısmını tedarik eden güneydeki Basra vilayetinde, 8 Temmuz Pazar günü başlayan gösteriler Zikar, Babil, Meysan, Divaniyye, Necef ve son olarak da başkent Bağdat'a sıçramıştı. Gösterilerde 6 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Hayat şartlarının iyileştirilmesinin talep edildiği gösterilerde, su ve elektrik hizmetlerindeki aksaklıklar, işsizlik ve devlet dairelerindeki yolsuzluklar protesto ediliyor.

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ırak Meysan

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