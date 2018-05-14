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Irak'taki seçimlerde sonuç belli oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 14.05.2018 00:36 | Son Güncelleme

Irak'taki seçimlerde Şii lider Sadr'ın desteklediği Sairun koalisyonunun, 18 sandalyeyle Bağdat'ta birinciliği elde ettiği bildirildi.

Irak'taki seçimlerde sonuç belli oldu

AA'nın aktardığına göre, Irak'taki seçimlerde Şii lider Sadr'ın desteklediği Sairun koalisyonunun, 18 sandalyeyle Bağdat'ta birinciliği elde ettiği bildirildi.

Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, desteklediği Sairun koalisyonunun seçimden zaferle çıkacağını söyleyerek, "Bağdat'taki reform destekçileri, zafer kutlamasına hazır olun. Bunun için başlama işaretini benden bekleyin." ifadelerini kullanmıştı.

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