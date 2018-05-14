Irak'taki seçimlerde sonuç belli oldu

AA'nın aktardığına göre, Irak'taki seçimlerde Şii lider Sadr'ın desteklediği Sairun koalisyonunun, 18 sandalyeyle Bağdat'ta birinciliği elde ettiği bildirildi.
Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, desteklediği Sairun koalisyonunun seçimden zaferle çıkacağını söyleyerek, "Bağdat'taki reform destekçileri, zafer kutlamasına hazır olun. Bunun için başlama işaretini benden bekleyin." ifadelerini kullanmıştı.
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