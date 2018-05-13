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Irak'ta seçimi kazanan belli oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 13.05.2018 12:10 | Son Güncelleme

Irak'tan gelen son dakika haberine göre 'seçim sonuçlarını kim kazandı?' sorusu yanıt verdi. Reuters haber ajansı, Başbakan Haydar İbadi’nin başkanlık ettiği Nasr Koalisyonu’nun Irak genelinde en fazla oy alan parti olduğunu duyurdu.

Irak'ta seçimi kazanan belli oldu!

Irak'ta dün düzenlenen meclis seçimlerinde Başbakan Haydar İbadi’nin başkanlık ettiği Nasr Koalisyonu’nun ülke genelinde birinci olduğu açıklandı.
Reuters haber ajansı, Nasr Koalisyonu’nun Irak genelinde en fazla oy alan parti olduğunu duyurdu.

Şii dini lider Mukteda es-Sadr başkanlığındaki Sairun listesinin ise ikinci parti olduğu kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor...

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