Irak'ta seçimi kazanan belli oldu!

Irak'ta dün düzenlenen meclis seçimlerinde Başbakan Haydar İbadi’nin başkanlık ettiği Nasr Koalisyonu’nun ülke genelinde birinci olduğu açıklandı.

Reuters haber ajansı, Nasr Koalisyonu’nun Irak genelinde en fazla oy alan parti olduğunu duyurdu.

Şii dini lider Mukteda es-Sadr başkanlığındaki Sairun listesinin ise ikinci parti olduğu kaydedildi.

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