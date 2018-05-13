Irak'ta seçimi kazanan belli oldu!

Irak'ta dün düzenlenen meclis seçimlerinde Başbakan Haydar İbadi’nin başkanlık ettiği Nasr Koalisyonu’nun ülke genelinde birinci olduğu açıklandı.
Reuters haber ajansı, Nasr Koalisyonu’nun Irak genelinde en fazla oy alan parti olduğunu duyurdu.
Şii dini lider Mukteda es-Sadr başkanlığındaki Sairun listesinin ise ikinci parti olduğu kaydedildi.
Ayrıntılar geliyor...
Fatih Altaylı: Meral Akşener aradı, kahkahalar atarak...
Taksiciler, UBER'i Erdoğan'a şikayet etti
Anonsu duymadı, yanlışlıkla askere gitti! Ancak 3 ay sonra...
Genel af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması
Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'af' yanıtı: Parti lideri olacağıma, psikopat bir mafya lideri olsam daha iyiymiş
Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye 'af' teşekkürü
Eurovision 2018'in kazananı belli oldu! Eurovision'u hangi ülke kazandı?
Eurovision 2018'de skandal olay! Sahneye çıkan seyirci...
Bafa Gölü uzmanları şaşırttı: 'Bu kadarını ben bile beklemezdim'
Youtuber Mervan Tepelioğlu'na suçüstü! Fenomen kaçakçı çıktı!
Google Chrome kullanıyorsanız bu uygulamaları hemen silin!
Ünlü sunucudan olay itiraf: Göğüslerim öyle sarktı ki...
Okuyucu Yorumları 1 yorum