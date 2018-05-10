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Irak'ta seçimlere müdahale etmek için kullanılacak milyonlarca dolara el konuldu

DÜNYA HABERLERİ  | 10.05.2018 22:46 | Son Güncelleme

Irak güvenlik güçleri, ülkede bu haftasonu yapılacak genel seçimlere müdahale etmek ve İran yanlısı Bedir Hareketi'ne aktarılmak üzere gönderilen koliler dolusu milyonlarca dolara el koydu.

Irak'ta 12 Mayıs'ta düzenlenecek seçimler için oy verme işlemleri başladı. Güvenlik güçleri, bugün oylarını kullanarak seçim güvenliği için hazırlıklarına başladı.

Ülkede parlamentoyu belirlemek için yapılacak genel seçimler öncesi yaşanan bir olay ise ortalığı karıştırdı.

İran'dan yola çıkan bir aracı takibe alan güvenlik güçleri, İran'dan gönderilen 31 koli dolusu milyonlarca dolar ele geçirdi. Kolislerde, İran destekli Bedir Organizasyonu'nun lideri Hadi al-Ameri'nin posterleri de bulundu.

Eski Ulaştırma Bakanı da olan al Ameri, İran'a olan yakınlığıyla biliniyor. İran'dan gönderilen ve el konulan paraların da, İran'ın seçimlere müdahale amacıyla gönderdiği üzerinde duruluyor.

SİVİLLER CUMARTESİ GÜNÜ OY KULLANACAK

Irak'ta güvenlik güçleri dışındaki vatandaşlar cumartesi günü sandığa gidecek. Irak dışında Türkiye başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde bulunan gurbetçiler de bu sabahtan itibaren oylarını kullanmaya başladı. Yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanma işlemi yarın tamamlanacak.

37 milyon nüfuslu Irak'ta, 12 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilecek genel seçimlerde, 24 milyon seçmen oy kullanma yetkisine sahip.

Bu seçimler, terör örgütü DEAŞ sonrası yapılacak ilk, ABD işgalinin ardından gerçekleştirilen 5. seçim olma özelliğini taşıyor.

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