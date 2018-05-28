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Irak'ta Türkiye vatandaşı 4 kadın IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle idam edildi

DÜNYA HABERLERİ  | 28.05.2018 16:39 | Son Güncelleme

Irak'ta IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle geçtiğimiz Mart ayında idam cezasına çarptırılan Türkiye vatandaşı 4 kadın idam edildi.

Irak'ta Türkiye vatandaşı 4 kadın IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle idam edildi

Irak'ta IŞİD üyesi oldukları gerekçesiyle geçtiğimiz Mart ayında idam cezasına çarptırılan Türkiye vatandaşı 2 çocuk annesi Rüveyda D. (25), Kübra E. (22), İpek Ö. (24) ve 1 çocuk annesi Şükriye Ç. (20), cezaların infazı kapsamında geçen hafta idam edildiler. İdam edilen kadınlar Musul ve Telafer kentinde Irak ordusu güçleri tarafından yakalanmışlardı ve geçtiğimiz Mart ayında Bağdat Terörle Mücadele Mahkemesi tarafından idam cezasına çarptırılmışlardı.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

İdam edilen Türk kadınların eşlerinin de IŞİD militanı ve Türk kökenli oldukları bazılarının Musul ve Telafer'de Irak Ordusu ile girdiği çatışmada öldürüldüğü öğrenildi. İdam edilen kadınların aileleri cenazeleri almak için Ankara'ya giderek Dışişleri Bakanlığına başvuruda bulunurken, bakanlık cenazelerin alınması için harekete geçti.

16 KADINA İDAM CEZASI VERİLDİ

Geçtiğimiz Mart ayında Bağdat 'Terörle Mücadele' mahkemesi, Irak güvenlik güçlerinin geçtiğimiz yıl IŞİD'e yönelik Musul ve Telafer kentlerine düzenlediği operasyonlar sonrası ele geçirdiği Türkiye vatandaşı 16 kadına idam cezası vermişti. Mahkeme, geçen sene de Fas asıllı Alman vatandaşı ve İsveç vatandaşı bir kadına IŞİD üyesi olmak suçlamasıyla idam cezası vermişti.

İdam edilen kadınlardan Şükriye Çatal'ın abisi Yunus Çatal, konuyla ilgili Sputnik'e konuştu. Kardeşinin idam edildiğinden şüphelendiklerini belirten Çatal, şunları söyledi:

'BAKANLIK ÖLÜM GEREKÇESİNİ AÇIKLAMADI'

Biz Çorum'da oturuyoruz. Kardeşimle birlikte bize 4 kişinin ölüm haberi geldi. Jandarma istihbarat bize kardeşim Şükriye Çatal'ın ölüm haberini verdi ama neden öldükleri konusunda detay verilmedi. Ama ölüm haberi gelen 4 kişinin idam edildiğinden şüphe ediyoruz. Çünkü Irak'ta tutuklu bulunan Türkiye vatandaşı kadınların hepsi IŞİD üyesi olmaktan müebbet hapis cezası veya idam cezası almışlardı. Irak'ta Türkiye vatandaşı 300 kadın tutuklu bulunuyor. Benim kardeşim Şükriye Çatal 2 yıl önce Irak'a gitmişti ve Türkiye vatandaşı biriyle evlenmişti, kardeşim kandırılmıştı. Kardeşim ve eşi Telafer'de yaşıyorlardı ancak Telafer IŞİD'in elinden alınınca kardeşim Peşmerge güçlerine teslim olmuştu. Peşmerge de kadınları Irak ordusuna teslim etmişti. Kardeşimi önce Hamam Ali kampında tutuluyorlardı. Kardeşim Peşmergeye teslim olurken kocası tarafından Telafer'e zorla getirildiğini söylemişti. Benim 2 kardeşim 2 Yıl önce Irak'a gitmişti. Şükriye Çatal Irak'a gittiğinde 18 yaşındaydı, diğer kardeşim Fatma Çatal ise 16 yaşındaydı. Kardeşim Şükriye Çatal'ın eşi de Telafer'de vefat etmişti.

'BAKANLIK 5 BİN DOLAR İSTEDİ'

IŞİD militanı olduğunu bilmiyorum ama o zaman kardeşimle telefonda konuşurken 15 günde bir IŞİD militanlarının yanına gittiğini diye duyum almıştık. Ölen kardeşim Şükriye'nin cenazesini almak için Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanlığına başvurduk. Bakanlık 4 kişinin öldüğünü doğruladı ama bize ölüm gerekçesini söylemedi. Bakanlık cenazelerin getirilmesi için bizden dilekçe yazmamızı ve 5 bin dolar vermemizi istedi. Para istenilmesi çok yanlış bir şey. Öldürenler sanki ödüllendiriliyor. Şimdi bakanlık önünde bekliyoruz. Kardeşim 3 ay önce ceza almıştı daha dosyası temyiz edilmeden idam edilmesi kabul edilemez. Kardeşim Şükriye'nin 1 çocuğu vardı. Çocuğu nerede onu da bilmiyoruz. Irak'ta tutuklu bulunan diğer kardeşim Fatma'dan ise haber alamıyoruz. Sağ mı yoksa o da mı idam edildi onu bilmiyoruz. Onun da 1 çocuğu var.

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ırak IŞİD Türkiye idam Irak'ta 4 Türk kadın idam edildi

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
ne var bunda kardeşim? sen hem terörist ol hem git başka memlektte geber hemde "devlet bizden 5 bin dolar istedi" de! isteycek tabi yeter artık herkes hakettiğini alacak! bundan sonra herkes ederi kadar! sevmiyorsanız kapı orada.
kadı halinizle ne işiniz vardı ırakta kendi düşen ağlamaz cennete gidecektiniz ya öylemi hadi bakalım sakalı bitliler sizi kurtarsın
ölümler bile paraya dönusuyor bu nasil dunya allahim..
AKEPE Yİ TAKAN YOK DEMEKKİ IRAKTA .NE İSAYA YARANDILAR NE MUSAYA .
Başına taş düşse Akpartiden bileceksin. vah zavallım vah vah
@bizedogrugerekli_2017 Sen terör örgütüne katıl, idam edil ülkeni sat, bide ülken kurtarsın. Keşke sen de IRAK a gitsen ne güzel
oh iyi olmuş
cenazelerini yurda getirmeyin
sen bir ülkenin anayasal düzenini yıkmak için silahlı terör örgütüne dahil olursan idam edilirsin. hiç bık bık yapmayın. kardeşiymiş de gitmişmiş de kocası zorla telafere götürmüşmüş de.. ırakın çok da umurundaydı. yakaladğını asar bu kadar basit. siz çok alıştınız burada gözaltına alınıp ertesi günü serbest bırakılmaya. elin devleti ipini çekiverir. illegal yola çıktıysan sonuçlarına katlanacan. kıtır kıtır yerken iyi, sapına gelince meee...
Adı ve niteliği ne olursa olsun terör örgütü üyelerinin yargılanarak cezalandırılması doğru bir yaklaşımdır. Vatandaşımız bile olsa, IŞİD üyelerini yok etmek, insanlığa hizmettir.
Teröristlerin cenazesini getirmek için bizim paramız kullanılmayacaktır heralde.
Rte dünya lideri ya bi eyyy der konu kapanır
ne kadar ucuz insan oğlu degeri 5bin dolar allah kahretsin
bakanlığın para istemesini yanlış buluyormuş beyefendi. kardeşin Irak'a resmi görevle mi gitti???
getirilmesin giderken bizemi sordu
terör çocuk pedofilleri tecavüzcülere yapılması gereken
katılmasaymışlar işide türkiyemi idam ettide idam kabul edilemez diyorsunuz gidin hakkınızı ırakta arayın
Bir taraftan dövizleri bozdurun,diyorlar, diğer taraftan resmi işlemler için döviz talep ediliyor. Ulan şu akp tam komedi yeminle.
İŞİD CANİ-KATİL VE İSLAMA ZARAR VEREN BERLİN-PARİS-BRÜKSEL MERKEZLİ ÖRGÜTTÜR. İSRAİL için çalışan ve masum insanların malına,canına,ırzına geçen bu vahşilerin İSLAM ile ALAKASI OLAMAZ. Yargı işleminde hatalı olunmasa ve şeffalık olsa daha makbul olurdu.
yazık
alın size İslam devleti,alın size şeriat,doya doya yaşayın..
Ya işte böyle dinsizin hakkından imansız gelir. Sizlere Atatürk'ün bahşettiği kanunlar ve imkanlar az gelmiş. İyi ya işte haklı veya haksız öldünüz. Tezden Cenete gittiniz daha ne istiyorsunuz Ha o 5.000 lira ne derseniz O da cennete giriş için bilet parasıdır. İŞİD de BİŞİT ti yok bilmem ne boktu bıktırdınız be Oturun ülkenizde ve Atatürk'ün kıymetini bilin dürzüler Neticede hiç açımadım oh olmuş Bir de şu anlaşıldı AKP yi Tayyibi oralarda takan yokmuş Ha hahahahaha
Allah akıl versin hem kızlara sahip çıkmıyorlar hem de cenazeye sahip çıkma sebebiyle istenen paraya itiraz ediyorlar. bu ne hal yaa sanki millet için savaşa gittiler....
cehaletin sonu...dini kullanarak masum insanları böyle kandırıyorlar işte...allah için cihatmış....iyi olmuş bundan sonrakilerde aklını başına alsın kanmasınlar kardeşim...
isimleri ne kadar manidar, dikkat ettiniz mi?
bu ölenlerin günahına bu çağda onları böyle yetiştiren aileleri de ortaktır.
ÜLKE BU İŞTE
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