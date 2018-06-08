Irak'ta yeni dönem! Üçlü ittifak görevde!

Üçlü ittifak, Sadr’ın desteklediği ve seçimin birincisi Sairun koalisyonu, Şii lider Ammar el-Hekim’in Ulusal Hikmet Koalisyonu ve eski Başbakan İyad Allavi’nin Vataniyye koalisyonu birleşerek oluşturdu.
Bu ittifakla, 329 sandalyeli mecliste çoğunluğun elde edilerek, hükümetin kurulması hedefleniyor. İttifaka diğer siyasi gruplardan da katılım olacağı iddia ediliyor.
Irak’ta, 12 Mayıs’ta yapılan şaibe ve düşük katılımın damga vurduğu seçimlerde, Mukteda es-Sadr’ın koalisyonu, 329 sandalyeli mecliste 54 sandalye kazanarak seçim birincisi olmuştu.
Hekim’in koalisyonu 20 milletvekili çıkarırken, Allavi ise 21 sandalye elde etmişti.
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