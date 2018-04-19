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Irak'tan Suriye'de hava operasyonu!

DÜNYA HABERLERİ  | 19.04.2018 14:29 | Son Güncelleme

Irak Hava Kuvvetleri, Suriye'deki DAEŞ hedeflerini vurduğunu duyurdu.

Irak'tan Suriye'de hava operasyonu!

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakan Haydar el-İbadi ve Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanının verdiği emirler doğrultusunda, Irak savaş uçaklarının bu sabah terör örgütü DEAŞ’ın Suriye'deki mevzilerini bombaladığı belirtildi. Açıklamada, Irak savaş uçaklarının DEAŞ’ın mevzilerini vurmasının amacının Irak’ta kökü kazılan terör örgütü DEAŞ’ın tamamen yok edilmesi olduğu vurgulandı. Irak silahlı güçlerinin, terör örgütü DEAŞ’ı sadece Irak topraklarında değil bölgeden de temizlemekte ısrarlı olduğu açıklandı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Suriye ırak DEAŞ

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
elleri dert görmesin...
ırak a baksen hava operasyunuda yaparmış hadi bide kandile yap
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