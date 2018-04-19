Irak'tan Suriye'de hava operasyonu!

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakan Haydar el-İbadi ve Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanının verdiği emirler doğrultusunda, Irak savaş uçaklarının bu sabah terör örgütü DEAŞ’ın Suriye'deki mevzilerini bombaladığı belirtildi. Açıklamada, Irak savaş uçaklarının DEAŞ’ın mevzilerini vurmasının amacının Irak’ta kökü kazılan terör örgütü DEAŞ’ın tamamen yok edilmesi olduğu vurgulandı. Irak silahlı güçlerinin, terör örgütü DEAŞ’ı sadece Irak topraklarında değil bölgeden de temizlemekte ısrarlı olduğu açıklandı.
İHA
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