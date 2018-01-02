Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusuna suikast!

Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu Alaattin Abdulmaksud, kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Abdumaksud'un cesedi Kerkük Devlet Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA GÜVENLİK GÜCÜ SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken ve geniş çapta soruşturma başlatıldığı bildirildi.