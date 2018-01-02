HABER

Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusuna suikast!

DÜNYA HABERLERİ | 02.01.2018 22:18 | Son Güncelleme 2 saat önce

Kerkük’te Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu Alaattin Abdulmaksud silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusuna suikast!

Irak Türkmen Cephesi askeri bölge sorumlusu Alaattin Abdulmaksud, kimliği belirsiz kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Abdumaksud'un cesedi Kerkük Devlet Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.

ÇOK SAYIDA GÜVENLİK GÜCÜ SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili bölgeye çok sayıda güvenlik gücü sevk edilirken ve geniş çapta soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kerkük'te Irak Türkmen Cephesi bürosuna saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
suikast Kerkük Türkmen Cephesi Irak Türkmen Cephesi Alaattin Abdulmaksud

En Çok Okunan Haberler

Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

Maltepe'de korkunç olay! Zemin katta cesetleri bulundu

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

Dünya hakkında korkutan tarih! 2021'den 2050'ye kadar sürecek

Dünya hakkında korkutan tarih! 2021'den 2050'ye kadar sürecek

Günün transfer iddiaları (2 Ocak 2018)

Günün transfer iddiaları (2 Ocak 2018)

İsrail resmen bombayı patlattı! Kudüs'le ilgili skandal karar!

İsrail resmen bombayı patlattı! Kudüs'le ilgili skandal karar!

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Eyy Bahçeli Türklüğü ayaklar altına alan andımızı kaldıran TC yi silen Habur’da pkk yı alkışlayan oslo'da kucaklaşıp Dolmabahçe'de nikâh kıyan… Barzani ile meğri megri halay çekip paçavrasını Ankara asan pyd lideri Salih Müslüm’ü Ankara’da ağırlayıp pyd eskortluğunda Süleyman şah türbesini kaçıran Türklük düşmanlarına karşı IYI partiyi desteklemek vatanseverlik görevidir…
Eyyy bahçeli puskevit ne oldu bizim 82 kerkük 83 musul
osmanlıyı kurmuş. taylp her yerde türkn türkmenn kanı akıyor arabı kürdü beyler gibi yaşıyor
Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
Diğer Haberler
'Barış süreci' yeniden mi başlıyor? Kafa karıştıran açıklamalar

'Barış süreci' yeniden mi başlıyor? Kafa karıştıran açıklamalar

ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!

ABD İran'daki olaylar için harekete geçti!

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

İsrail'den binlerce Afrikalıya uyarı: 3 ay içinde gitmezseniz, süresiz hapse atılacaksınız

ABD kanalından son dakika İran iddiası! 'Bu kez çok farklı...'

ABD kanalından son dakika İran iddiası! 'Bu kez çok farklı...'

Paris’te yılbaşı gecesinde kadın polis darp edildi

Paris’te yılbaşı gecesinde kadın polis darp edildi

Dünya hakkında korkutan tarih! 2021'den 2050'ye kadar sürecek

Dünya hakkında korkutan tarih! 2021'den 2050'ye kadar sürecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.