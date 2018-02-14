Irak, ülkenin yeniden inşası için 88 milyar dolar istiyor; Hangi ülke ne kadar yardım teklif etti?

Kuveyt'te düzenlenen Irak'ın yeniden imarı konferansında, ülkenin IŞİD'e karşı savaşta hasar gören ya da tamamen yıkılan altyapısının ve konut stokunun yapılandırılması görüşülüyor.

Pazartesi günü başlayan ve 70 ülkenin katıldığı konferansın son gününde Türkiye dahil bir dizi ülkeden Bağdat yönetimine yardım teklifi iletildi.

Irak, yeniden yapılanmanın 88 milyar dolara mâl olacağını söylüyor.

Türkiye'den 5 milyar dolarlık yardım teklifi

Şu ana kadar en büyük yardım teklifi 5 milyar dolar ile Türkiye'den geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu yardımı düşük faizli kredi ve yatırımlar yoluyla yapacağını söyledi.

Çavuşoğlu, "5 milyar dolar bir kredi vaadinde bulunduk. Aynı şekilde 50 milyar dolarlık insani ve kalkınma projeleri için kredi vaadinde bulunduk" diye konuştu.

Kuveyt 2 milyar dolarlık bir yardımın yanı sıra 1 milyar dolarlık doğrudan yatırım taahhüdünde bulundu.

Avrupa Birliği ise üye ülkelerin yapacağı yardımların yanı sıra 400 milyon dolarlık bir yardımı Bağdat'a göndermeyi teklif etmiş durumda.

Avrupa Birliği'nin en büyük ekonomisi Almanya, Irak'a 432 milyn dolarlık bir yardım taahhüdünde bulundu.