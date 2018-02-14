HABER

Irak'a 24 milyar euro yardım sözü

14.02.2018 21:13 | Son Güncelleme

Kuveyt'te yapılan donörler konferansında IŞİD’le mücadelede altyapısı büyük hasar gören Irak’a yeniden inşa için yaklaşık 24 milyar euroluk yardım sözü verildi.

Irak'a 24 milyar euro yardım sözü

Uzun süredir IŞİD'e karşı mücadele veren Irak'ın yeniden inşası için Kuveyt'te yapılan donörler konferansında ülkeye yapılacak yardımlar açıklandı. Irak'a en büyük yardım taahüdü Türkiye, ev sahibi Kuveyt ve Suudi Arabistan'dan geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'nin Irak'a yaklaşık beş milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağını açıkladı. Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Irak'ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı'nda Irak'a 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağımızı açıkladık. Komşusu, dostu ve güvenilir bir ortağı olarak Iraklı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz" dedi.

Ev sahibi Kuveyt iki milyar dolar, Suudi Arabistan bir buçuk milyar dolar, Katar ise bir milyar dolar yardım sözü verdi. Almanya Irak'a geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 350 milyon euro yardım gönderecek. Bu miktarın acil insani yardımların yanı sıra okul ve hastane yapımında kullanılması planlanıyor. Alman hükümeti bu sayede Almanya'daki Iraklıların ülkelerine dönmesine hazırlık yapıyor. Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller Almanya'dan Irak'a dönecekler için başkent Bağdat ve Erbil'de danışma merkezleri açılacağını söyledi.

Alman Bakan: ABD'nin çekimserliği dikkate değer

Kuveyt'teki konferansta Irak'a yardım sözlerine rağmen uluslararası alanda yeterince dayanışma sergilenmediğini belirten Müller, "Genel olarak güçlü bir çekingenlik var" dedi. Irak'la daha fazla dayanışma içinde olunması gerektiğini söyleyen Müller bu konuda özellikle "ABD'nin çekimser tavrının dikkate değer" olduğunu ifade etti. Müller, "Sadece on ülkenin yeniden inşa yardımlarının yüzde 90'ını üstlenmesi yetersiz" diye konuştu. New York Times ABD'nin Kuveyt'teki konferansta Irak'a yardım sözü vermeyeceğini duyurdu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de uluslararası toplumu Irak'ın yeniden inşasına daha fazla katkı sağlamaya çağırdı. Guterres IŞİD'le mücadelenin büyük bir yıkıma neden olduğunu belirterek, IŞİD'e karşı savaştığı için dünyanın Iraklılara borçlu olduğunu ifade etti.

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini yaptığı açıklamada, Irak'a insani yardım ve istikrarın sağlanması için 400 milyon euro yardım yapmak istediklerini söyledi.

Irak'ın 88 milyar dolara ihtiyacı var

Dünya Bankası'nın verilerine göre ülkenin yeniden inşası için 88 milyar dolara ihtiyaç var. IŞİD'le üç yılı aşkın devam eden mücadelede özellikle ülkenin kuzey ve batısında yollar, hastaneler, okullar ve diğer yapılar ciddi biçimde hasar görmüş durumda. Ülkede iki buçuk milyon mülteci bulunuyor ve bu mülteciler ülkelerine dönemiyor.

Irak Başbakanı Haydar İbadi konferansın ülkesindeki canlanmanın başlangıcı olması gerektiğini söyleyerek, "Bugün bu konferansın Irak'ın çatışma meydanı değil, bir buluşma köprüsü olma düşüncesini güçlendirmek istiyoruz" dedi. Başbakan ülkesinin yolsuzlukla mücadeleye devam edeceğini, yolsuzluğun terörün güçlenmesinin nedenlerinden biri olduğunu vurguladı.

Petrol zengini Irak petrol fiyatlarının düşük olması nedeniyle mali kriz yaşıyor. Ülkede ayrıca yolsuzluğun yaygın olması, yeniden inşa sürecini engelliyor. Irak Uluslararası Şeffaflık Örgütü‘nün (Transparency International) yolsuzluk algı endeksi sıralamasında 176 ülke arasında 166'ncı sırada.

dpa/HT,BK

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seda Akgül'den İzzet Yıldızhan'a 10. çocuk için olay cevap 'Herkesin emekliliği bana denk geliyor'

Seda Akgül'den İzzet Yıldızhan'a 10. çocuk için olay cevap 'Herkesin emekliliği bana denk geliyor'

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Son dakika! E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı

Son dakika! E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı

Grup Yorum üyelerini ihbar edene 300 bin TL ödül

Grup Yorum üyelerini ihbar edene 300 bin TL ödül

Cumhurbaşkanı'ndan son dakika Nuray Hafiftaş talimatı

Cumhurbaşkanı'ndan son dakika Nuray Hafiftaş talimatı

Emekliye ek zam geliyor

Emekliye ek zam geliyor

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Tillerson'dan kritik Türkiye açıklaması

Son dakika! Tillerson'dan kritik Türkiye açıklaması

ABD vurdu! Rus basını: 40 Rus askeri öldü

ABD vurdu! Rus basını: 40 Rus askeri öldü

Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

NATO'dan çok kritik Türkiye açıklaması

Okuyucu Yorumları 1 yorum
karşılığında ne olacak tabiki madenler ve petrol hem müslüman kanı akıtın hemde sömürün! gerçek müslümanlar birleşlenediği sürece devam edecek
Diğer Haberler
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Türkiye açıklaması

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’den Türkiye açıklaması

ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı

ABD'de büyük şok! Liseye silahlı saldırı

Florida'da okula silahlı saldırı

Florida'da okula silahlı saldırı

Almanya'da PKK gösterileri yasaklandı

Almanya'da PKK gösterileri yasaklandı

ABD'de saldırı! Okulda ateş açıldı, ölü ve yaralılar var

ABD'de saldırı! Okulda ateş açıldı, ölü ve yaralılar var

İsrail'den 1915 olayları kararı

İsrail'den 1915 olayları kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.