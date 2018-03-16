Irak'ın batısında ABD askerlerini taşıyan helikopter düştü

Irak'ın batısında Amerikan askerlerini taşıyan bir helikopter düştü.
ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada kurtarma ekiplerinin helikopterin düştüğü bölgeye intikal ettiği belirtildi.
Reuters'ın haberine göre ABD'li bir yetkili, düşen helikopterin HH-60 tipi bir askeri helikopter olduğuna inandıklarını ve Suriye sınırı yakınlarında Anbar vilayetinin el Kaym kenti civarında düştüğünü ifade etti.
ABD'li yetkili ve El Kaym Belediye Başkanı Ahmed el Mahlavi'nin verdiği bilgilere göre helikopterde yedi kişi bulunuyordu.
ABD Merkez Komutanlığı helikopterin düşüş nedeniyle ilgili soruşturma başlatılacağını duyurdu.
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