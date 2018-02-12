Irak'ın yeniden inşası 88 milyar dolara mâl olacak

Irak hükümeti, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile yapılan mücadelenin ülke genelinde büyük bir yıkım yarattığını, temel altyapının ve yıkılan binaların yeniden inşası için hesaplanan maliyetin de 88,2 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Kuveyt'te düzenlenen bir konferansta konuşan Irak Planlama Bakanlığı Müsteşarı Kuzey Abdülfettah, kısa vadede 22 milyar dolara ihtiyaç duyulacağını, orta ve uzun vadede ise 65 milyar dolarlık bir yatırım gerekeceğini ifade etti.

Abdülfettah özellikle konut sektörünün yatırıma en acil ihtiyaç duyulan alan olduğunu vurguladı.

IŞİD'in 2014 yılında Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u ele geçirmesinin ardından özellikle ülkenin Batı bölgelerinde ordu ile müttefikleri, IŞİD'in ele geçirdiği yerleşim yerlerine yönelik büyük operasyonlar düzenlemişti.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun hava bombardımanlarıyla destek verdiği operasyonlarda şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Özellikle Musul'daki konutların büyük kısmı ya tamamen yıkılmış ya da içinde yaşanamaz hale gelmişti.