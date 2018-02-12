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Irak'ın yeniden inşası 88 milyar dolara mâl olacak

12.02.2018 11:32 | Son Güncelleme

Irak hükümeti, IŞİD'e karşı yürütülen savaşla birlikte ülke genelinde büyük bir yıkım yaşandığını, temel altyapının ve yıkılan binaların yeniden inşasının ülkeye maliyetinin ise 88,2 milyar dolar olarak hesaplandığını açıkladı.

Irak'ın yeniden inşası 88 milyar dolara mâl olacak

Irak hükümeti, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile yapılan mücadelenin ülke genelinde büyük bir yıkım yarattığını, temel altyapının ve yıkılan binaların yeniden inşası için hesaplanan maliyetin de 88,2 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Kuveyt'te düzenlenen bir konferansta konuşan Irak Planlama Bakanlığı Müsteşarı Kuzey Abdülfettah, kısa vadede 22 milyar dolara ihtiyaç duyulacağını, orta ve uzun vadede ise 65 milyar dolarlık bir yatırım gerekeceğini ifade etti.

Abdülfettah özellikle konut sektörünün yatırıma en acil ihtiyaç duyulan alan olduğunu vurguladı.

IŞİD'in 2014 yılında Irak'ın en büyük ikinci kenti Musul'u ele geçirmesinin ardından özellikle ülkenin Batı bölgelerinde ordu ile müttefikleri, IŞİD'in ele geçirdiği yerleşim yerlerine yönelik büyük operasyonlar düzenlemişti.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun hava bombardımanlarıyla destek verdiği operasyonlarda şiddetli çatışmalar yaşanmıştı. Özellikle Musul'daki konutların büyük kısmı ya tamamen yıkılmış ya da içinde yaşanamaz hale gelmişti.

Musul'un sadece tarihi kent bölümünde 11.500 evin yıkıldığı 35.000 evin ise kısmen hasar gördüğü tespit edildi.

Ülkenin en büyük ikinci kentinden IŞİD çıkarılmış olsa da, örgütün kentten kaçarken yıkıntılar arasına kurduğu bubi tuzaklarının hâlâ tamamen temizlenmediği ve birçok Musullunun yakınlarının cesetlerini molozların arasından çıkaramadığı da belirtiliyor.

IŞİD'le çatışmaların yoğun geçtiği bir diğer kent olan Felluce'de ise 40.000'e yakın evin ya tamamen yıkıldığı ya da kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Saddami devirirken yardim ettiginiz amerikalilar insa ediversin evlerinizi aptal araplar demokrasiyi cok beklediniz ama olan petrolunuzden oldunuz ustune birde teror ulkesi olmasi cabasi yazik
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