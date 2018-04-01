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Iraklı kadın arkeologlar, IŞİD sonrası tarihi yıkımın yaralarını saracak

01.04.2018 18:41 | Son Güncelleme

Londra'daki British Museum'un projesiyle, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) işgali altında tarihi eserleri büyük zarar gören Irak'ın yaralarını sarmak üzere, Musullu 8 kadın arkeolog eğitilecek.

Iraklı kadın arkeologlar, IŞİD sonrası tarihi yıkımın yaralarını saracak

Londra'daki British Museum'dan arkeologlar, Irak'taki yıkımdan geriye kalan kültür mirasını tamir etmek için, Irak'ta 8 kadın arkeoloğu yetiştirecek.

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) işgali altında büyük zarar gören ülkede bir süredir çalışmalar yürüten arkeologlar, 2 grup Musullu kadın arkeoloğu, ülkelerinin yaralarını sarmak için eğitecek.

Nisan ayında başlayacak programda eğitilecek kadınların çoğu göçmen.

IŞİD, 2014 yazında ele geçirerek hilafet ilan ettiği ve 2017 yılında Irak ordusunun düzenlediği operasyonla kaybettiği Musul kentinde, binlerce arkeolojik alanı harabeye çevirmişti. Musul Müzesi'ndeki eserleri parçaladıkları ve Nemrut kentindeki tarihi bölgeleri havaya uçurdukları görüntüleri de paylaşmıştı.

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Arkeolojik kazı ve restorasyonlar, Lagaş antik şehrinin güneyindeki Tello (Girsu) ile Londra arasında bölüşülecek.

Eğitimler için tarihteki en eski köprü olarak bilinen Girsu Köprüsü, bu öğrenciler için "derslik" olarak seçildi.

Girsu, IŞİD'in elinden kurtulabilen az sayıda tarihi bölgeden biriydi ancak erozyondan büyük zarar gördü. Bölgenin Bağdat ve Basra arasında Şii nüfusun yoğunlukta olduğu bir noktada yer alması, şiddet ve yıkımdan kendini koruyabilmesinde önemli bir etkendi.

Ninova ve Nemrut'ta büyük tarihi kayıplar

Irak'taki diğer antik kentlerle büyük benzerlik taşıması, Girsu'nun eğitimler için seçilmesinin başlıca sebeplerinden.

Guardian gazetesine konuşan araştırma ekibinin lideri Sebastien Rey, eğitilecek kişilerin Musul'daki Ninova vilayeti ve Nemrut'ta yapılacak restorasyon çalışmaları öncesinde, bu daha güvenli bölgede bir tür prova yapmasını istemiş.

Resmi verilere göre Ninova'daki antik yapıların yüzde 70'i yok edilmiş. Nemrut'ta ise yüzde 80'lik bir yıkımdan bahsediliyor.

Yıkılmayan yerlerse, kaçakçıların ve yağmacıların hedefinde.

British Museum, daha önce Girsu'da sadece erkeklerden oluşan ekipleri eğitmişti.

Şimdi sadece Iraklı kadınlardan oluşan iki grup yetiştirilecek.

Bu kadınlardan biri de Mehdi Ali Rahim.

Irak Müzesi'nin küratörü olan Rahim, ülkesindeki bu arkeoloji sahasına gitmeden önce Londra'da dokuz hafta geçirmiş.

Bu projenin, ülkesinin geleceği için önemli olduğunu söylüyor ve ekliyor:

"Köprünün korunması ve ziyaretçilere çalışmalarımızın neler olduğunu anlatan bilgi panoları hazırlanması ile daha geniş bir kitleye ulaşacağımıza, turistlerin yeniden ülkemize geleceğine inanıyoruz. "

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