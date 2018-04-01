Iraklı kadın arkeologlar, IŞİD sonrası tarihi yıkımın yaralarını saracak

Londra'daki British Museum'dan arkeologlar, Irak'taki yıkımdan geriye kalan kültür mirasını tamir etmek için, Irak'ta 8 kadın arkeoloğu yetiştirecek.

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) işgali altında büyük zarar gören ülkede bir süredir çalışmalar yürüten arkeologlar, 2 grup Musullu kadın arkeoloğu, ülkelerinin yaralarını sarmak için eğitecek.

Nisan ayında başlayacak programda eğitilecek kadınların çoğu göçmen.

IŞİD, 2014 yazında ele geçirerek hilafet ilan ettiği ve 2017 yılında Irak ordusunun düzenlediği operasyonla kaybettiği Musul kentinde, binlerce arkeolojik alanı harabeye çevirmişti. Musul Müzesi'ndeki eserleri parçaladıkları ve Nemrut kentindeki tarihi bölgeleri havaya uçurdukları görüntüleri de paylaşmıştı.

Arkeolojik kazı ve restorasyonlar, Lagaş antik şehrinin güneyindeki Tello (Girsu) ile Londra arasında bölüşülecek.

Eğitimler için tarihteki en eski köprü olarak bilinen Girsu Köprüsü, bu öğrenciler için "derslik" olarak seçildi.

Girsu, IŞİD'in elinden kurtulabilen az sayıda tarihi bölgeden biriydi ancak erozyondan büyük zarar gördü. Bölgenin Bağdat ve Basra arasında Şii nüfusun yoğunlukta olduğu bir noktada yer alması, şiddet ve yıkımdan kendini koruyabilmesinde önemli bir etkendi.