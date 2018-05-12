Iraklı Seçmenler IŞİD Sonrası İlk Kez Sandık Başında

Yaklaşık 7 bin adayın yarıştığı seçimlerde kazananlarla birlikte Irak’ta yeni hükümet oluşacak, başbakan ve cumhurbaşkanı belirlenecek.

Bu IŞİD’in Irak’tan tamamen temizlenmesinin ardından yapılan ilk seçim ve ülkede yeni bir lider altında tekrar ayağa kalkmak için bir fırsat.

IŞİD nedeniyle yaklaşık 3 milyon kişinin ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldığı ülkede, kamplarda yaşamak zorunda kalanların da oy kullanabilmesi için, oy çadırları kuruldu.

Birçok kişi, yıllardır süren savaşlar ve ekonomik krizler yüzünden ümitsiz olduklarını söylüyor.

Bazıları oy vermeyi düşünmediklerini çünkü mevcut sistemin zaten yozlaşmış olduğunu ve yeni siyasetçilerin bir fark yaratamayacağını düşündüklerini belirtiyor.

Bazı adaylar eski siyasetçileri değiştirmenin tek yolunun halkın en çok ihtiyacı olan iş, güvenlik ve ekonomik büyüme konularını ön plana çıkarmaktan geçtiğini dile getiriyor.

Bazı uzmanlar Irak siyasetindeki bazı ittifakların uluslarası anlamda da yön değiştirdiğini, dolayısıyla yeni bir hükümet üzerinde uzlaşma sağlamanın zor olacağını söylüyor. Geleneksel olarak Irak’ın üst düzey yönetimi sadece içeriden değil, Amerika ve İran gibi Irak’ın hem müttefikleri hem de uluslararası alandaki karşıtlarından da destek almak durumda oluyor.