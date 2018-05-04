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Iraklı Şii Lider Sistani’den Seçim Uyarısı

04.05.2018 17:56 | Son Güncelleme

Irak’taki Şiiler’in dini lideri Ayetullah Ali El Sistani, yaklaşan seçimlerde tüm Iraklılar’ı oy kullanmaya çağırdı ve tehdit olarak gördüğü bazı unsurlar hakkında uyarıda bulundu

Iraklı Şii Lider Sistani’den Seçim Uyarısı

Irak’taki Şiiler’in dini lideri Ayetullah Ali El Sistani, “dış güçlerin” yaklaşan seçimlere olası etkisinin özgür ve adil bir seçim yapılmasını engelleyebileceği uyarısında bulundu.

El Sistani, Temsilcisi Şeyh Abdülmehdi el Karbalai tarafından Cuma namazının ardından açıklanan mesajında, herhangi bir aday ya da partiyi desteklemediğini de vurguladı.

Sistani, 12 Mayıs’ta yapılması öngörülen seçimlerde tüm Iraklıları oy kullanmaya çağırdı. Ancak Sistani, şu anda görevde olan ve etkisiz kaldıkları ya da yolsuzluğa bulaştıkları görülenlerin oyla ödüllendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Sistani Irak’ta en saygı duyulan seslerden biri konumunda bulunuyor. Şii lider, 2014’te yayınladığı bir fetvayla binlerce kişiyi IŞİD’e karşı savaşmak için harekete geçirmesinden sonra, hükümet yolsuzluğuna karşı da kampanya başlatmıştı.

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