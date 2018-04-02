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Irak’ta altı Türk kadına idam cezası

02.04.2018 19:26 | Son Güncelleme

Irak'ta IŞİD’e üye olmakla suçlanan altı Türk vatandaşı kadın idam cezasına, bir Türk kadın da müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bağdat'ta bir mahkeme Türk vatandaşı altı kadını IŞİD'e üye olmak suçundan idam cezasına çarptırdı. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Irak yargısından bir yetkili, bir diğer Türk kadına da aynı suçtan müebbet hapis cezası verildiğini kaydetti.

Iraklı yetkili, Telafer'in geçen yıl Irak güvenlik güçlerince IŞİD'den kurtarılmasının ardından kadınların küçük yaştaki çocuklarıyla birlikte Kürt peşmerge güçlerine teslim oldukları bilgisini verdi. Kadınlar mahkemede verdikleri ifadede Irak'a IŞİD saflarında ''halifelik'' için savaşan eşlerinin yanında olabilmek için geldiklerini belirtti.

Irak'ta terörle mücadele yasası mahkemelere, herhangi bir saldırıya fiilen karışmamış olsalar dahi IŞID'e yardım ettiği tespit edilenlere ceza verme yetkisi tanıyor. Aynı yasaya göre, mahkemeler IŞİD savaşçısı olmayanları da idam cezasına çarptırabiliyor.

Şubat ayında da 15 Türk vatandaşı kadına idam cezası verilmişti.

Resmi rakamlar mevcut olmasa da uzmanlar, Irak'ta yaklaşık 20 bin kişinin IŞİD'e üye olma suçlamasıyla cezaevinde olduğunu tahmin ediyor. Cihatçı olmakla ya da IŞİD militanlarının akrabası olmakla suçlanan en az 560 kadının ve 600 çocuğun da gözaltında tutulduğu belirtiliyor.

İnsan hakları örgütünden eleştiri

IŞİD üyeliğiyle suçlanan kadınlara verilen idam cezalarını eleştiren İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Iraklı yetkilileri ''ağır suç işlemiş olanların davalarına öncelik verecek ulusal bir strateji geliştirmeye'' çağırdı. New York merkezli örgüt, IŞİD için fiilen savaşmamış olsalar da, IŞİD üyesi olduklarından şüphelenilen kadınların en sert cezaları aldıklarına dikkat çekti.

IŞİD militanlarıyla evlenen kadınların çoğu, eşleri tarafından kandırıldıklarını ya da Irak'a gelmeleri için tehdit edildiklerini söylüyor.

AFP/SÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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