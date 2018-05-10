HABER

Irak’ta Erken Oy Verme Başladı

10.05.2018 20:19 | Son Güncelleme

Irak’ta Cumartesi günü yapılacak seçimler için oy verme işlemleri başladı. Güvenlik güçleri, hükümlüler ve hastalar bugünden itibaren oy kullanabilecekler

Irak’ta Erken Oy Verme Başladı

Irak’ta Cumartesi günü yapılacak seçimler için oy verme işlemleri başladı. Güvenlik güçleri, hükümlüler ve hastalar bugünden itibaren oy kullanabilecekler.

Irak seçimini takip eden bağımsız yapı binlerce kişinin Perşembe akşamı sandıklar kapanmadan önce oy kullanmasının beklendiğini belirtti.

Seçimin galibinin kim olacağı belli değil. Başbakan Ebadi, İran’la yakın ilişkileri olan siyasi ittifaklarla sıkı bir mücadele içinde.

Irak’ta yaklaşık 7 bin aday 329 sandalyeli mecliste yer almak için yarışacak. Hiçbir ittifakın mecliste yeterli çoğunluğu elde etmesi beklenmiyor. Bu, yeni bir hükümetin kuruşması ve yeni bir başbakanın seçilmesi için aylarca sürebilecek müzakereler anlamına geliyor.

Seçim, IŞİD’in yenilgiye uğratılmasının ardından ilk, Saadam Hüseyin’in 2003’te devrilmesinin ardından ise dördüncü olacak.

Cinsel istismar duruşmasında şok sözlerCinsel istismar duruşmasında şok sözler
Dünya diken üstünde! Önce ABD şimdi Suudi ArabistanDünya diken üstünde! Önce ABD şimdi Suudi Arabistan
Erdoğan-İnce görüşmesinde neler konuşuldu?Erdoğan-İnce görüşmesinde neler konuşuldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Bu kez Survivor parkurunda Acun ve Şeyma kapıştı

Film galasında olay kıyafet

Film galasında olay kıyafet

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yapılan son anket Ankara'yı sarsacak!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Melih Gökçek'ten gündemi sarsacak anket!

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Bekir Bozdağ'dan CHP'ye dönen milletvekilleri hakkında çarpıcı yorum!

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde 'Selo başkan' sloganları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kendilerini bin liraya pazarlayan çift yakalandı

Kendilerini bin liraya pazarlayan çift yakalandı

ABD, İran'a yeni yaptırımlarını açıkladı

ABD, İran'a yeni yaptırımlarını açıkladı

Donald Trump-Kim Jong-un zirvesinin tarihi ve yeri belli oldu

Donald Trump-Kim Jong-un zirvesinin tarihi ve yeri belli oldu

Korkunç infaz! 11 kocası var diye taşlayarak öldürdüler

Korkunç infaz! 11 kocası var diye taşlayarak öldürdüler

Nijeryalı diplomat ölü bulundu!

Nijeryalı diplomat ölü bulundu!

Türkiye ve Irak’tan DAEŞ’e ortak darbe!

Türkiye ve Irak’tan DAEŞ’e ortak darbe!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.