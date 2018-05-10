Irak’ta Erken Oy Verme Başladı

Irak’ta Cumartesi günü yapılacak seçimler için oy verme işlemleri başladı. Güvenlik güçleri, hükümlüler ve hastalar bugünden itibaren oy kullanabilecekler.

Irak seçimini takip eden bağımsız yapı binlerce kişinin Perşembe akşamı sandıklar kapanmadan önce oy kullanmasının beklendiğini belirtti.

Seçimin galibinin kim olacağı belli değil. Başbakan Ebadi, İran’la yakın ilişkileri olan siyasi ittifaklarla sıkı bir mücadele içinde.

Irak’ta yaklaşık 7 bin aday 329 sandalyeli mecliste yer almak için yarışacak. Hiçbir ittifakın mecliste yeterli çoğunluğu elde etmesi beklenmiyor. Bu, yeni bir hükümetin kuruşması ve yeni bir başbakanın seçilmesi için aylarca sürebilecek müzakereler anlamına geliyor.

Seçim, IŞİD’in yenilgiye uğratılmasının ardından ilk, Saadam Hüseyin’in 2003’te devrilmesinin ardından ise dördüncü olacak.

