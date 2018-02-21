HABER

Irak'ta IŞİD'den Temizlenenen Bölgelerde Mayın Tehlikesi

21.02.2018 15:47 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Dairesi, IŞİD militanlarının Irak’ta binlerce patlayıcı madde bıraktığını bildiriyor. Örgüte göre bu, yaşadıkları yerleri terketmek zorunda kalan halkın evlerine güvenli bir şekilde dönmesini engelliyor

Irak'ta IŞİD'den Temizlenenen Bölgelerde Mayın Tehlikesi

Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Dairesi, IŞİD militanlarının Irak’ta binlerce patlayıcı madde bıraktığını bildiriyor. Örgüte göre bu, yaşadıkları yerleri terketmek zorunda kalan halkın evlerine güvenli bir şekilde dönmesini engelliyor.

Irak’taki savaş 2014 yılından buyana yaklaşık 6 milyon kişiyi göçe zorladı. O tarihten buyana bu kişilerin yarısından fazlası evlerine döndü ancak Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Dairesi, hala 2.6 milyon Iraklı’nın evlerine dönemediğini belirtiyor.

Birleşmiş Milletler’e göre, IŞİD’den geri alınan kentlerin mayınlar ve patlayıcı maddelerle dolu olması, geri dönüşü engelliyor.

BM, risk değerlendirmeleri yapan ekiplerin en kısa sürede temizlik çalışmalarıyla birliktedurumu değerlendirmek için IŞİD’den kurtarılan bölgelerde çalışmalara başladığını açıkladı.

Kısaca UNMAS olarak bilinen programın yöneticisi Pehr Lodhammer, geri alınan bazı bölgelerde 45000 patlayıcıyla 750 eski teknolojiyle yapılmış patlayıcı bulunduğunu ve bunların imha edildiğini söyledi.

Lodhammer, temizlik çalışmalarının daha çok Felluce ve batı Musul’da yoğunlaştığını açıkladı. BM yetkilisi Pehr Lodhammer, Temmuz 2017’de IŞİD’den geri alınan batı Musul’daki durumu çok tehlikeli olarak niteledi.

Lodhammer’a göre, batı Musul’da neredeyse her sokakta, her evde patlayıcıya rastlamak mümkün ve birçokları bu nedenle evlerine dönmekten korkuyor.

Lodhammer, patlayıcıları temizleme çalışmalarının yeniden inşa çalışmalarından önce olması gerektiğini vurguluyor ve batı Musul’un temizlenmesinin 10 yıldan fazla sürebileceğine dikkat çekiyor.

Lodhammer, UNMAS’ın bu çalışmalar için 216 milyon dolarlık ek ödeneğe ihtiyaç duyacağını da kaydediyor.

((LISA SCHLEIN, FOR VOA NEWS, GENEVA))

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulan düşürürseniz düşürün be

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulan düşürürseniz düşürün be

Öğrenci yurdundaki skandal görüntü sonrası flaş gelişme

Öğrenci yurdundaki skandal görüntü sonrası flaş gelişme

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Bakan Kaya'nın avukatı: İsmail Küçükkaya suçunu itiraf etmiştir

Bakan Kaya'nın avukatı: İsmail Küçükkaya suçunu itiraf etmiştir

Ailenizde şehit var mı? MSB'nin kilitlenen sitesi yeniden açıldı

Ailenizde şehit var mı? MSB'nin kilitlenen sitesi yeniden açıldı

İlginizi Çekebilir

'Türklerin meydan okuması panik yarattı' 'İtibarımız sarsılabilir' dediler

'Türklerin meydan okuması panik yarattı' 'İtibarımız sarsılabilir' dediler

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Suriye'de son dakika gelişmesi! Reuters: Esad'a bağlı güçler Afrin'de!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Rusya'dan son dakika Türkiye ve Suriye mesajı! Lavrov'dan kritik çağrı!

Afrin'de son dakika gelişmesi ! Azez-Bülbül arası birleşti!

Afrin'de son dakika gelişmesi ! Azez-Bülbül arası birleşti!

Düğün fotoğrafçıları nedimelerin uygunsuz fotoğraflarını çekince...

Düğün fotoğrafçıları nedimelerin uygunsuz fotoğraflarını çekince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Trump Silahlara Seri Ateş Cihazı Takılmasını Yasaklatıyor

Trump Silahlara Seri Ateş Cihazı Takılmasını Yasaklatıyor

Florida’daki Silahlı Saldırı Liseli Gençleri Eylemci Yaptı

Florida’daki Silahlı Saldırı Liseli Gençleri Eylemci Yaptı

UNICEF’den Karamsar Tablo

UNICEF’den Karamsar Tablo

Almanya’da Burkalı Kadına Saldırı

Almanya’da Burkalı Kadına Saldırı

Uzmanlar Türkiye ve Suriye Arasında Sıcak Çatışma İhtimalini Değerlendirdi

Uzmanlar Türkiye ve Suriye Arasında Sıcak Çatışma İhtimalini Değerlendirdi

Fransa'da Sert Göçmen Yasası Bakanlar Kurulu'nda

Fransa'da Sert Göçmen Yasası Bakanlar Kurulu'nda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.