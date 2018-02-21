Irak'ta IŞİD'den Temizlenenen Bölgelerde Mayın Tehlikesi

Kısaca UNMAS olarak bilinen programın yöneticisi Pehr Lodhammer, geri alınan bazı bölgelerde 45000 patlayıcıyla 750 eski teknolojiyle yapılmış patlayıcı bulunduğunu ve bunların imha edildiğini söyledi.

BM, risk değerlendirmeleri yapan ekiplerin en kısa sürede temizlik çalışmalarıyla birliktedurumu değerlendirmek için IŞİD’den kurtarılan bölgelerde çalışmalara başladığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler’e göre, IŞİD’den geri alınan kentlerin mayınlar ve patlayıcı maddelerle dolu olması, geri dönüşü engelliyor.

Irak’taki savaş 2014 yılından buyana yaklaşık 6 milyon kişiyi göçe zorladı. O tarihten buyana bu kişilerin yarısından fazlası evlerine döndü ancak Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Dairesi, hala 2.6 milyon Iraklı’nın evlerine dönemediğini belirtiyor.

Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Dairesi, IŞİD militanlarının Irak’ta binlerce patlayıcı madde bıraktığını bildiriyor. Örgüte göre bu, yaşadıkları yerleri terketmek zorunda kalan halkın evlerine güvenli bir şekilde dönmesini engelliyor.

Lodhammer, temizlik çalışmalarının daha çok Felluce ve batı Musul’da yoğunlaştığını açıkladı. BM yetkilisi Pehr Lodhammer, Temmuz 2017’de IŞİD’den geri alınan batı Musul’daki durumu çok tehlikeli olarak niteledi.

Lodhammer’a göre, batı Musul’da neredeyse her sokakta, her evde patlayıcıya rastlamak mümkün ve birçokları bu nedenle evlerine dönmekten korkuyor.

Lodhammer, patlayıcıları temizleme çalışmalarının yeniden inşa çalışmalarından önce olması gerektiğini vurguluyor ve batı Musul’un temizlenmesinin 10 yıldan fazla sürebileceğine dikkat çekiyor.

Lodhammer, UNMAS’ın bu çalışmalar için 216 milyon dolarlık ek ödeneğe ihtiyaç duyacağını da kaydediyor.

((LISA SCHLEIN, FOR VOA NEWS, GENEVA))