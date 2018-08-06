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Irak’ta Oylar Yeniden Sayıldı

06.08.2018 17:00 | Son Güncelleme

Irak Seçim Komisyonu, Mayıs ayında yapılan genel seçimler sonrasında başlatılan yeniden sayım işleminin tamamlandığını açıkladı, ancak sonuçları hakkında bilgi vermekten kaçındı

Irak’ta Oylar Yeniden Sayıldı

Irak Seçim Komisyonu Mayıs ayında yapılan milletvekili seçimlerinin ardından oyların yeniden sayım işlemini tamamladı. Yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları seçimlere gölge düşürmüş, ardından meclis Haziran ayında oyların yeniden sayılmasını istemişti.

Seçim Komisyonu, Bağdat’ın doğusundaki oyların, oy sandıklarının ve elektronik sayım cihazlarının bulunduğu deponun yanması nedeniyle yeniden sayımının yapılamadığını açıkladı.

Komisyon yeniden sayımın eski sonuçları değiştirip-değiştirmediği ya da yeni sayım sonuçlarının ne zaman açıklanacağı-konusunda bilgi vermedi.

Şii din adamı Mukteda el Sadr’ın grubu 329 sandalyeli mecliste 54 sandalye elde ederek en fazla milletvekili çıkartan grup olmuştu. İran destekli Şii milislerden oluşan grup ise 47 sandalyeyle ikinci sırada yer almıştı. Başbakan Haydar Ebadi’nin ittifakıysa 42 sandalyeyle üçüncü olmuştu.

Irak’ta yeni hükümetin kurulması için Mayıs ayından bu yana görüşmeler devam ediyor.

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