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Irak’ta Oylar Yeniden Sayılıyor

03.07.2018 17:00 | Son Güncelleme

Sayım işlemleri kuzeydeki Kerkük kentinde başlatıldı. Altı seçim bölgesinde yapılacak yeniden sayım nedeniyle yeni hükümetin kurulmasının daha da gecikebileceği belirtiliyor

Irak’ta Oylar Yeniden Sayılıyor

Irak seçim komisyonu, Mayıs ayında yapılan meclis seçimlerinde oyların yeniden sayımına başladı. Sayım işlemleri kuzeydeki Kerkük kentinde başlatıldı. Bu süreç nedeniyle yeni hükümetin kurulmasının daha da uzayabileceği belirtiliyor.

Irak’ta Saddam Hüseyin’in devrilmesinden sonraki dördüncüsü olan 12 Mayıs seçimleri, son 15 yılın en düşük seviyede seçmen katılımına sahne olmuştu. Bunun nedeniyse, ülkenin işlevsiz siyasi sınıfına duyulan geniş çaplı öfke.

Devlet televizyonu, oyların yeniden sayım işlemlerinden görüntüler yayınladı. Görüntülerde bir spor salonunda düzinelerce sandığın yere sıralandığı, komisyon çalışanlarının da oy pusulalarını elle saydığı görülüyor.

Seçim komisyonu, yeniden sayımların gelecek günlerde diğer altı bölgeye de genişletileceğini açıkladı.

Seçimler, hile yapıldığı ve elektronik oy verme makinelerinde düzensizlik olduğu iddiaları nedeniyle lekelenmişti.

Irak Yüksek Mahkemesi geçen ay oyların kısmen yeniden sayımını onaylamıştı. Meclis ise tüm oyların yeniden sayılmasını istiyordu. Yeniden sayım işlemlerinin ne kadar süreceği konusunda bir takvim verilmedi.

Seçimlerin ilk sonuçlarına göre, Şii lider Mukteda el Sadr’ın öncülüğündeki ittifak 329 sandalyeli mecliste 54 sandalyeyle en yüksek oyu alan taraf oldu. Bu grubu, 47 sandalyeyle, Şii milislerden oluşan İran destekli blok izlerken, Başbakan Haydar El Ebadi’nin ittifakıysa 42 sandalye alabildi.

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