Irak'ta Protestolar Sürüyor

Irak'ta geçen hafta başlayan protestolar devam ediyor. Pazartesi günü 200'e yakın protestocu, Siba'daki doğalgaz rafinerisi önünde toplandı.
Protestocular artan işsizliği protesto ediyor, bölgeye çalışmak için gelen yabancıları işsizliğin artmasından sorumlu tutuyor.
Rafineriye giden yolu kapatan protestocular, yerel yönetim binaları, hatta güçlü Şii milis gruplarına ait binalara da saldırarak protestolarını sürdürüyor.
Protestocular, 3 önemli petrol sahasında da protesto düzenledi.
Yetkililere göre protestolar petrol üretimi ve ihracatını etkilemedi.
Iraklılar arasında artan öfke, 12 Mayıs seçimlerinden sonra yeniden göreve gelmek isteyen Başbakan Haydar El Abadi'ye yönelik eleştirilerin daha da artmasına neden oluyor.
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