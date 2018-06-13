Irak’ta Sadr ve İran Destekli Koalisyondan İşbirliği Kararı

Iraklı Şii din adamı Muktada El Sadr yeni hükümeti kurmak için yapılacak görüşmeler öncesinde İran destekli koalisyonla ittifak kurduklarını açıkladı. Sadr’ın koalisyonu geçen ay yapılan seçimlerde mecliste en fazla koltuğa sahip olmuştu.

Açıklama Sadr ile Fetih koalisyonu lideri Hadi el Emiri tarafından Şiiler’in kutsal saydığı Necef kentinde yapıldı.

İttifak mecliste 101 koltuğa sahip olacak, ancak partilerin mutlak çoğunluk için 165 koltuğa sahip olması gerekiyor.

Amerika’nın Irak işgalinin başladığı ve Saddam Hüseyin’in devrildiği yıllarda Sadr liderliğindeki milisler Amerikan askerlerine karşı savaşıyordu. Bu dönemde bu milislere İran destek veriyordu. Ancak son yıllarda Sadr, ülke siyasetinde İran etkisine karşı çıkıyordu.

Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılan seçimler 2003’teki Amerikan işgalinin ardından ülkede yapılan dördüncü seçim. Seçime yolsuzluk iddiaları gölge düşürdü. Katılım oranı da son 15 yılın en düşüğü olarak kayıtlara geçti.

