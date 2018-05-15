Irak'ta Sadr'ın listesi önde gidiyor

Bağdat'ı kazanan Sadr yolsuzluğu yenip reformları gerçekleştirebilmek için teknokratlar kabinesi kuracaklarını açıkladı.Irak'taki meclis genel seçimlerini Şii dini lider Mukteda el Sadr'ın listesinin kazanma olasılığı artıyor. Sadr'ın listesinin 16 vilayetten oy ayrımının tamamlandığı 6'sında önde gittiği seçim kurulu tarafından doğrulandı. Tartışmalı bir lider olan 44 yaşındaki Sadr'ın Mehdi Ordusu 2003 yılında Saddam Hüseyin'in devrilmesinden sonra Amerikan işgal kuvvetleriyle savaşmış, milis güçleri terör milisi IŞİD ile mücadeleye de katılmıştı. Son yıllarda Irak'taki siyasi zümrenin en katı karşıtları arasında adı geçen Mukteda es Sadr seçim kampanyasında yolsuzlukla mücadeleyi ve sosyal konuları öne çıkarmıştı. Sadr genel seçimler için komünistlerle ittifak kurmuştu. Adaylığını koymadığı için Sadr'ın başbakan seçilme ihtimali bulunmuyor. Hükümeti kurabilmesi için de koalisyon ortaklarına ihtiyacı olacak. İkinci sırada Şii milisiyle yakınlığı olan ve İran ile sıkı işbirliği yapan seçim ittifakı geliyor. Başbakan Haydar el İbadi'nin ise üçüncü sırada olduğu açıklandı. İbadi'nin "Zafer Koalisyonu" şimdiye kadar sadece bir vilayette ilk sırayı aldı.

İki vilayette oy ayrımı henüz tamamlanmadı. 329 üyeli Irak meclisindeki sandalye dağılımı da kesinleşmedi. Irak'ta terör milisi IŞİD'in yenilgiye uğratılmasından sonra Cumartesi günü ilk kez genel seçimler yapıldı. Oylamaya katılma oranının yüzde 44,5'te kalmasına halkın siyasi partilerden bıkmasının neden olduğu belirtiliyor. Mukteda es Sadr öncelikle yoksul halk kitlelerinin desteğini alıyor. Sadr taraftarları iki yıl önce Bağdat'ın merkezindeki meclis binasına saldırmıştı. Sadr reformlar için teknokratlar kabinesi kuracaklarını ve "yepyeni bir nesil yaratacaklarını" söylemişti. Irak'ın yeniden imarı aksıyor Sadr İran'ın Irak'ın içişlerine karışmasına karşı çıkıyor. İran 2003 yılındaki Amerikan askeri müdahalesinden sonra meydana gelen otorite boşluğundan yararlanarak Irak'taki nüfuzunu arttırmıştı. Seçimde başarılı olan seçim ittifaklarını kutlayan Başbakan Haydar el İbadi siyasi partileri işbirliği yapmaya çağırarak, "yolsuzluktan arındırılmış ve hiçbir yabancı ajandaya itaat etmeyen güçlü bir hükümet kurmaya hazır olduklarını" söyledi.