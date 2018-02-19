Irak’ta Türk Kadına IŞİD Üyeliğinden İdam Cezası

Irak’ta bir mahkeme, Türk vatandaşı bir kadını IŞİD’e katıldığı gerekçesiyle idama mahkum etti. Konuyla ilgili açıklama Bağdat’taki ceza mahkemesi sözcüsü tarafından yapıldı.
Sözcü, farklı ülkelerden 10 kadının da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını kaydetti. Sözcü, bütün kararların temyize götürülebileceğini söyledi.
Hakim Abdul Sattar el Birqdar, “Mahkeme terörle bağlantılı suçlu bulunmalarının ardından 10 kadını ömürboyu hapis, Türk vatandaşlığı bulunan diğer terörist bir kadını da idam cezasına çarptırdı” dedi.
IŞİD’in Irak ve Suriye’de yenilgiye uğratılmasından sonra yakalanan yabancı militanların nerede yargılanacağı tartışma konusu. Özellikle de Suriye’de yakalananlar için bu tartışma henüz çözüm bulmuş değil. Avrupa ülkeleri IŞİD üyesi vatandaşlarının Suriye’de yerel mahkemelerde yargılanabileceğini belirtirken, Washington militanların vatandaşı oldukları ülkelerde yargılanmalarını istiyor.
Konu yakın zamanda çözüme kavuşacak gibi de görünmüyor.
Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...
Afrin Harekatı için kritik uyarı: İtibar etmeyin
Türkiye'ye destek: Sizin gücünüz yetmez
Türkiye'yi art arda sarsan haberlerle ilgili hükümet harekete geçti
Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...
Alacağını istedi, hayatının şokunu yaşadı!
Türkiye'den sert mesaj! Erdoğan uyardı: Sonuçları olur
Selahattin Demirtaş'a kötü haber
Sözleşmeli öğretmen başvurusu hakkında MEB'den son dakika duyuru! İşte başvuru tarihi ve koşulları
Bu fotoğraflar kafaları allak bullak ediyor
Türk kadın pilot sanal alemi salladı
Okuyucu Yorumları 1 yorum