Irak’ta Türk Kadına IŞİD Üyeliğinden İdam Cezası

Irak’ta bir mahkeme, Türk vatandaşı bir kadını IŞİD’e katıldığı gerekçesiyle idama mahkum etti. Konuyla ilgili açıklama Bağdat’taki ceza mahkemesi sözcüsü tarafından yapıldı.

Sözcü, farklı ülkelerden 10 kadının da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını kaydetti. Sözcü, bütün kararların temyize götürülebileceğini söyledi.

Hakim Abdul Sattar el Birqdar, “Mahkeme terörle bağlantılı suçlu bulunmalarının ardından 10 kadını ömürboyu hapis, Türk vatandaşlığı bulunan diğer terörist bir kadını da idam cezasına çarptırdı” dedi.

IŞİD’in Irak ve Suriye’de yenilgiye uğratılmasından sonra yakalanan yabancı militanların nerede yargılanacağı tartışma konusu. Özellikle de Suriye’de yakalananlar için bu tartışma henüz çözüm bulmuş değil. Avrupa ülkeleri IŞİD üyesi vatandaşlarının Suriye’de yerel mahkemelerde yargılanabileceğini belirtirken, Washington militanların vatandaşı oldukları ülkelerde yargılanmalarını istiyor.

Konu yakın zamanda çözüme kavuşacak gibi de görünmüyor.