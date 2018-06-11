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Irak'ta yanan oylarla ilgili 4 yakalama emri

11.06.2018 23:21 | Son Güncelleme

Irak'ta mahkeme, Mayıs'ta yapılan seçimlerde kullanılan oyların Pazar günü yanmasının ardından üçü polis memuru dört kişi hakkında yakalama emri çıkardı.

Irak'ta yanan oylarla ilgili 4 yakalama emri

Irak'ta yanan oyların ardından yeni seçim tartışmasıIrak'ta, 12 Mayıs'taki seçimlerde kullanılan oyların tutulduğu depoda çıkan yangınla ilgili olarak dört kişi hakkında yakalama emri çıkarıldı.

Mahkemenin kararını Irak devlet televizyonu Pazartesi günü duyurdu. Şüphelilerin üçünün polis memuru, birinin ise bağımsız seçim komisyonu çalışanı olduğu belirtildi.

Oyların ülke genelinde yeniden sayılmasına karar verildiği Irak'ta, başkent Bağdat'ta kullanılan oyların yarısından fazlasının saklandığı depolarda Pazar günü çıkan yangın ülke genelinde tartışma ve tepkilere neden olmuştu.

İçişleri Bakanı Kasım el Araci, yangının "kasten" çıkarıldığını söylemişti.

Irak Parlamento Başkanı Selim El Cuburi ise yangını "planlı bir suç" ve "yapılan sahtekârlıklarla oy manipülasyonlarının saklanması amacıyla gerçekleştirilmiş bir eylem" olarak tanımlamış ve söz konusu yangının, seçimin tekrarlanması gerektiğini gösterdiğini belirtmişti.

Irak Başbakanı Haydar İbadi, geçen hafta hükümetin yürüttüğü incelemeler neticesinde bağımsız seçim komisyonunun ciddi ihlaller yaptığı sonucuna vardıklarını duyurmuş, Irak parlamentosu ise kullanılan oyların yeniden sayılması yönünde karar almıştı. Irak'ta oyların ilk elektronik sistemle sayıldığı seçimlerin ardından birçok vilayette ihlal suçlamaları ortaya atılmıştı.

rtr/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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