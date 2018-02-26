Irak’taki Mahkeme 15 Türk Kadını İdama Mahkum Etti

Irak’ta bir mahkeme IŞİD’e katılmak suçundan 15 Türk kadını idam edilerek ölüme mahkum etti.
Hakim, kadınların IŞİD savaşçılarıyla evlendiklerini, onların terör saldırıları düzenlemelerinde lojistik yardım verdiklerini kabul ettiklerini belirtti.
20 ile 50 yaşları arasında oldukları belirtilen kadınlar Bağdat’ta hakim karşısına çıktı. 4’ünün yanlarında çocukları vardı.
Bir yetkili kadınlardan birinin Irak ordusuna karşı militanlarla birlikte savaştığını söylediğini aktardı.
Irak’ta 500’den fazla kadınla yaklaşık 600 çocuk cihatçı oldukları ya da IŞİD militanlarının yakınları oldukları şüphesiyle yakalandı.
Yüzlercesi de şu sıralar yargılanıyor.
Bu ay başlarında da bir Türk kadın idama mahkum edilmiş, diğer 10’u da ömürboyu hapis cezası almıştı.
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