Irak’taki Seçim Yeni Çatışmaları mı Tetikleyecek?

Irak’taki parlamento seçimleri ardından sonuçlara ilişkin tartışmaları değerlendiren Profesör Ümit Özdağ ve Eski Büyükelçi Öztürk Yılmaz’a göre; etnik ve mezhepsel çatışmalar devam ettiği için Irak’ta demokratikleşmeden söz etmek henüz mümkün değil. CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, geçmişte Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu görevinde bulunduğundan Irak’ın kuzeyindeki Kürt yönetimi bölgesi başta olmak üzere ülkedeki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Yardımcısı Prof.Dr. Ümit Özdağ da, Irak, Suriye başta olmak üzere Ortadoğu coğrafyasına ilişkin tespitleriyle tanınıyor. Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan Yılmaz ve Özdağ, Irak’taki seçim sonuçları sonrasında demokratik gelişmeler olmasından yana pek umutlu değil. Aksine seçim sonuçlarına ilişkin ciddi soru işaretlerini vurguluyor ve özellikle Türkmenler açısından sıkıntılı tabloyu ifade ediyorlar. CHP’li Yılmaz, seçim sonuçlarına ilişkin yaşanan tartışmayı üç etkene bağladı. Yılmaz,“Birincisi IŞİD saldırıları nedeniyle Irak içerisinde çok ciddi mobilizasyon, yer değiştirmeler olmuştu. İkincisi elektronik oy kullanma konusunda tam anlamıyla sağlıklı uygulama sağlanamadı. Üçüncüsü de her zamanki seçimlere karıştırılan hileler olduğu görüldü. Hal böyle olunca da siyaset sandığa müdahale etmiş oldu. Irak’taki gerginliği iyice arttırdı. Umarım yeniden sayım yapılır ve sağlıklı bir sonuç elde edilir. Gerginlikler de giderilebilir. Çünkü bölgesel gelişmeler Irak’ın iç sorunlarını hallederek yoluna devam etmesini zorunlu kılıyor” dedi.

“Irak’ta demokratik siyaset yok” Irak’ta etnik, dini ve mezhebi kimlikler üzerinden seçimler yapıldığını söyleyen Yılmaz, “Bu seçim sonuçları da bunu gösteriyor. Dolayısıyla Irak’ta siyaset bölgesi değerler üzerinden yapıldığı için de toplumda siyasetçiden beklenti de düşmüş durumda. Zaten seçime yüzde 45’lik bir katılım var. Sandığa örgütlü olarak gidenler kazanıyor ancak gitmeyenler ise tümüyle kaybediyor. Sünniler, Şiiler, Kürtler ve keza Türkmenler içerisinde de çatışmalar ve bölünmeler var. Ne zaman ki Irak, bu etnik ve mezhebi kimlikler üzerinde siyaset üretebilirse yani doğuştan gelen özellikler ne zaman aşılırsa o zaman gerçek manada demokratik siyaset de gündeme gelecek ve siyasetçinin de bir değer taşıyıp taşımadığı ortaya çıkar” dedi. Bundan sonraki süreçte ise Irak’ta koalisyon kurulması çalışması olacağını belirten Yılmaz, “Irak’ta geçmişe bakıldığında İran ve ABD’nin bu ülkeye müdahalesiyle koalisyon hükümeti şekilleniyor. Mesela Nuri el-Maliki çok kötü bir sonuç almamasına rağmen o dönemde ABD ve İran’ın müdahaleleriyle Başbakan olamamıştı. Bu yeni dönemde Mukteda el-Sadr (Şii lider) birinci geldi. Sadr, hem İran’a hem de ABD’ye karşı. Acaba Sadr’ın önereceği kişi Başbakan mı olacak yoksa oy kaybına uğramasına rağmen Maliki’nin yeniden şansı var mı?” ifadelerini kullanıyor.

IKBY’de yeniden bağımsızlık girişimi olur mu? IKBY’de mevcut seçim sonuçları itibariyle Mesud Barzani’nin güç kazandığı görülüyor. Ancak Ümit Özdağ ve Öztürk Yılmaz, IKBY’nin yeniden bağımsızlık girişimi, Irak’tan ayrılma girişimi olması halinde çatışmalar olacağı uyarısında bulunuyor. İYİ Parti’li Özdağ, IKBY’nin halen sınırları belirlenmiş değişken büyük bir yayılmacı politika izleme hevesiyle hareket ettiğini düşüncesinde. Özdağ, “Ortadoğu'da ve Irak'ta iş barışı sürekli tehdit altında tutuyorlar. Öte yandan evet parlamento var ama gerçekten demokratik bir yapı var mı? Hayır söz konusu değil. Barzani’nin hakim olduğu alanlarda çok ciddi bir aşiret baskısıyla toplum ve aydınlar çok boyutlu baskı altına alındı. Bu bölge yıllardan beri Barzani aşiretinin, ekonomiye hakim ve ekonomik kaynakları da aşiret uğruna kullandığı ve sömürdüğü süreci yaşıyor. Buna halktan Kürdü ile Türkmeni ile çok ciddi itirazlar yüksekliyor. Ama (Barzani) arkasında bölge dışı güçler olduğu için kendisini ayakta tutmayı anti demokratik yöntemlerle başarıyor” diye konuştu.