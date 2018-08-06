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Irak'tan Alman ve Fransız vatandaşına ömür boyu hapis cezası

06.08.2018 17:23 | Son Güncelleme

Irak'ta IŞİD'e yönelik yargılamalarda bu kez bir Alman ve bir Fransız vatandaşı ceza aldı.

Irak'tan Alman ve Fransız vatandaşına ömür boyu hapis cezası

Mahkeme IŞİD'e üye oldukları gerekçesiyle iki tutukluya ömür boyu hapis cezası verdi.Irak'ta mahkeme IŞİD'e üye olmaktan yargılanan bir Alman ve bir Fransız vatandaşını ömür boyu hapse mahkûm etti. Alman vatandaşı Nadia Rainer Hermann ve Fransız vatandaşı Lahcen Ammar Gueboudj hakkındaki kararlar, Bağdat'taki Merkez Ceza Mahkemesi tarafından alındı.

22 yaşındaki Hermann'ın Fas kökenli annesinin de Ocak ayında IŞİD'e üye olduğu gerekçesiyle idama mahkûm edildiği, daha sonra bu cezanın Irak yasalarınca 20 yıl hapis cezasına tekabül eden ömür boyu hapse çevrildiği belirtiliyor. Anne ve kızın, bir dönem IŞİD'in Irak'taki en güçlü kalesi konumundaki Musul'da geçtiğimiz yıl yakalandığı aktarılıyor.

Mahkemede ifade veren Hermann, Suriye'ye annesiyle birlikte Türkiye üzerindengittiğini söyledi. Hermann, Suriye'deki IŞİD'den kaçmak için de Irak'a gittiklerini belirtti. Hermann'ın avukatı ise bir IŞİD üyesiyle evlendirilen Hermann'ın o dönemde reşit olmadığına dikkat çekti. Avukat, müvekkilini "Bu, bir yetişkin tarafından alınmış bilinçli bir karar değil" sözleriyle savundu.

Oğlu için gittiğini iddia etti

Ömür boyu hapse mahkûm edilen 55 yaşındaki Fransız vatandaşı Lahcen Ammar Gueboudj da Suriye'ye giden 25 yaşındaki oğlu Nabil'i Fransa'ya geri götürmek için bölgeye gittiğini savundu.

Gueboudj ve Hermann'ın Irak'taki mahkemenin verdiği ömür boyu hapis kararını, temyize taşıma hakkı bulunuyor.

Geçen Aralık ayında Irak'ta IŞİD'e karşı zaferini ilan eden Bağdat yönetimi, yakaladıkları IŞİD şüphelilerine yönelik yargı sürecini hızlandırmıştı. Şu ana kadar aralarında Türkiye, Almanya ve Azerbaycan vatandaşları da olan yaklaşık 20 kişi idama mahkûm edildi.

AFP,rtr/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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