Irak'tan Alman ve Fransız vatandaşına ömür boyu hapis cezası

Mahkeme IŞİD'e üye oldukları gerekçesiyle iki tutukluya ömür boyu hapis cezası verdi.Irak'ta mahkeme IŞİD'e üye olmaktan yargılanan bir Alman ve bir Fransız vatandaşını ömür boyu hapse mahkûm etti. Alman vatandaşı Nadia Rainer Hermann ve Fransız vatandaşı Lahcen Ammar Gueboudj hakkındaki kararlar, Bağdat'taki Merkez Ceza Mahkemesi tarafından alındı.

22 yaşındaki Hermann'ın Fas kökenli annesinin de Ocak ayında IŞİD'e üye olduğu gerekçesiyle idama mahkûm edildiği, daha sonra bu cezanın Irak yasalarınca 20 yıl hapis cezasına tekabül eden ömür boyu hapse çevrildiği belirtiliyor. Anne ve kızın, bir dönem IŞİD'in Irak'taki en güçlü kalesi konumundaki Musul'da geçtiğimiz yıl yakalandığı aktarılıyor.

Mahkemede ifade veren Hermann, Suriye'ye annesiyle birlikte Türkiye üzerindengittiğini söyledi. Hermann, Suriye'deki IŞİD'den kaçmak için de Irak'a gittiklerini belirtti. Hermann'ın avukatı ise bir IŞİD üyesiyle evlendirilen Hermann'ın o dönemde reşit olmadığına dikkat çekti. Avukat, müvekkilini "Bu, bir yetişkin tarafından alınmış bilinçli bir karar değil" sözleriyle savundu.