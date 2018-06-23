Irak’tan Suriye’nin Doğusunda IŞİD’e Hava Operasyonu: 45 Ölü

Irak ordusu, Suriye’nin doğusunda düzenledikleri hava saldırısında 45 IŞİD militanının öldürüldüğünü açıkladı.

Irak Müttefik Operasyonlar Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, F-16 uçakları, IŞİD liderlerinin toplandığı Hajin kentindeki üç eve operasyon düzenledi.

Öldürülenler arasında IŞİD’in “savaş bakanı yardımcısı”, “medya emirlerinden” biri, IŞİD liderinin şahsi kuryesi ve örgütün polis şefinin bulunduğu belirtildi.

Irak geçen yıldan bu yana Suriye’de IŞİD’e karşı çok sayıda hava operasyonu düzenledi.

Operasyonlar ABD öncülüğündeki koalisyon ve Suriye hükümetinin onayıyla yapıldı.

Irak Başbakanı Haydar El Ebadi geçen Aralık ayında yaptığı açıklamada, IŞİD’in bölgede yenilgiye uğratıldığını ancak grubun Suriye sınırı boyunca hala aktif ceplere sahip olduğunu söylemişti.

