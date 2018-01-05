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İran: ABD Erbil'de İran'a karşı operasyon odası kurdu

DÜNYA HABERLERİ | 05.01.2018 17:18 | Son Güncelleme 7 saat önce

Ekber Karabağ / Tahran, 5 Ocak (DHA) - İran'ın başkenti Tahran'da kılınan Cuma namazı hutbelerinde konuşan ülkenin önde gelen din âlimlerinden Ayetullah Ahmed Hatemi, ülkede 28 Aralık'ta başlayan ve hükümet karşıtı gösterilere dönüşen olayları yönetmek için ABD'nin Erbil ve Herat'ta operasyon odaları kurduğunu öne sürdü.

Protesto olaylarının ABD tarafından planlandığını, mali desteğin de Suudi Arabistan yönetimi tarafından sağlandığını savunan Ayetullah Hatemi, "ABD'nin, Kuzey Irak'ın Erbil ve Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde operasyon odaları kurduğunu, buralardan İran'a silah gönderilip Şubat ayında işi bitirmeği planladığını" ileri sürdü.

Şah'ın oğlu gelirse bacaklarını kırar sonra...

İsim vermeden devrik İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin ABD'de yaşayan oğlu Rıza Pehlevi'nin İran'a geri dönmesi için protestolar sırasında atılan sloganlara değinen Hatemi, "Pehlevi atıklarından biri Şubat'ta İran'a döneceğini söylemiş. Bu gibilerine sesleniyorum gelirseniz bacaklarını kırar ardından darağaçlarını hazırlarız" dedi.

Bu ses halkın sesi değil Netanyahu'nun sesi

Ayetullah Hatemi, "'Halk sesinin duyulmasını istiyor' deniliyor. Trump ve Netanyahu'ya vekâleten çıkan ses milletin sesi değil, ecnebinin sesidir ve halkımız bu sesi keser" diye konuştu.

Sosyal medya kapatıldı olaylar yatıştı

Gösterilerin alt yapısının sanal âlemde ve sosyal medyada hazırlandığını söyleyen Hatemi, protestoların başlamasının üçüncü gününde sosyal medyaya konulan kısıtlamayla ortamın yatıştığını söyledi.

Yabancı kaynaklı sosyal medyanın daimi olarak kapatılmasını isteyen Hatemi, yerli haberleşme uygulamalarının geliştirilmesini istedi.

Tahran'da ana caddelere çıkılmadı

İran'da üç günden beri onlarca şehirde geniş kapsamlı yönetime destek gösterileri yapılırken, başkent Tahran'da gösterilerin çapı kısıtlı tutuldu.

Cuma Namazı çıkışı namazın kılındığı İmam Humeyni Namazgâhı avlusunda toplanan cemaat, burada slogan atıp ana caddeye çıkmadan dağıldı.

Ülkede iki kutupluluk oluşmaması ve karşıt grupların tahrik edilmemesi nedeniyle Tahran'daki gösterilerin sınırlı tutulduğu düşünülüyor. (Fotoğraflı)

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