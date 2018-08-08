HABER

İran: ABD petrol ihracatımızı durduramaz

08.08.2018 13:37 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD'nin İran petrol ihracatını engellemeyi başaramayacağını belirterek somut konulara odaklanmak kaydıyla diyaloğa açık oldukları mesajını verdi.

İran, somut konuların ele alınması kaydıyla ABD ile diyalog başlatmayı tabu olarak görmediğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif "Görüşmeleri tabulaştırmak istemiyoruz ama diyalog, vakit kaybettirmek yerine somut sonuçlar getirmeli” dedi. ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları Salı günü yürürlüğe girmişti.

Zarif, ABD ile siyasi görüşmelerde bulunmayı hiçbir zaman ret etmediklerini ancak görüşmelerin berrak sonuçlar doğurması ve öncesinde gündeminin belli olması gerektiğini söyledi.

Başkan Donald Trump geçen hafta İran yönetimiyle her zaman ve ön koşul öne sürmeksizin buluşmaya hazır olduğunu açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Başkanın ifadelerini daraltarak, zirve için bazı şartlar öne sürmüştü. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif birbiriyle çelişen ifadelerin "Amerikan dış politikasındaki karışıklığı" gözler önüne serdiğini belirtti.

"ABD'ye artık kimse güvenmiyor"

Zarif verdiği demeçte, "Trump'ın yine anlık bir davranışla bir şeyler söylemediğinden ve görüşme önerisinin gösterişten ibaret olmadığından İran'ın emin olmak istediğini" belirterek "Şimdi masaya oturduğumuzu düşünün. Amerika sürekli zikzak çiziyor, kimse artık onlara güvenmiyor" dedi.

Donald Trump İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklamış ve İran'ın Avrupalı ticari ortaklarını da tehdit eden ağırlaştırılmış yaptırımları yürürlüğe koyan başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Kasım ayında İran yaptırımlarının kapsamı daha da genişletilecek, İran'ın petrol ihracatını ve İran merkez bankasını hedef alan yaptırımlar yürürlüğe sokulacak.

"ABD petrol ithalatını durduramayacak"

"Eskiden kimsenin İran'ın yanında olmadığını, ancak artık tüm dünyanın İran'a destek verdiğini" savunan Zarif, "ABD'nin İran petrol ihracatını sıfırlama planının başarılı olamayacağını" söyledi.

İran Dışişleri Bakanı, "Amerikalılar bu basite indirgenmiş, imkansız fikre tutunmak istiyorsa sonuçlarını da kestirebilmeliler. Diğerleri petrol ihraç ederken İran'ın etmeyeceğini düşünemezler" diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani geçen ay yaptığı açıklamada, ABD'nin İran petrol ihracatını engelleme girişiminde bulunması durumunda, önemli bir petrol nakil rotası olan Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinde bulunmuştu.

DW,dpa,rtr/AG,BK

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...11 yılda 20 hayaletle seks yaptım dedi bir de üstüne...
15 yıldır mağarada tutulan kadın kurtarıldı15 yıldır mağarada tutulan kadın kurtarıldı
İnekler bile kurudu! Ordu helikopterle su taşıyorİnekler bile kurudu! Ordu helikopterle su taşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

İYİ Parti’den Erdoğan’a flaş mesaj!

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Seks bağımlısı kadın 'vajinasını kırdı'

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Deniz Çakır dekoltesiyle Instagram'ı salladı

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Athena Gökhan O Ses Türkiye'den ayrıldı mı?

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Fuat Avni'den olay yaratacak itiraf! 20 bin kişilik liste...

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

Kedicikler cezaevinde bakın ilk ne istediler!

İlginizi Çekebilir

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

Trump'tan olay karar: İran'la iş yapan, ABD ile yapmayacak

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD, İran yaptırımlarına resmen başladı!

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek

Liselerde yeni dönem! Öğrencilere 'flört dersi' verilecek

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Tayland'da teknoloji mağazasında cinsel içerikli film izledi! Yakalanınca bunu yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
11 çocuğun ölümden kurtarıldığı dehşet evinde öyle bir şey bulundu ki...

11 çocuğun ölümden kurtarıldığı dehşet evinde öyle bir şey bulundu ki...

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Türk heyeti ABD'de! İlk açıklama geldi

Plajdan bir şişe kum çaldı, 1000 Euro ceza ödedi

Plajdan bir şişe kum çaldı, 1000 Euro ceza ödedi

Polis banyoda yakaladığı tecavüz zanlısına kurşun yağdırdı!

Polis banyoda yakaladığı tecavüz zanlısına kurşun yağdırdı!

15 yıldır mağarada tutulan kadın kurtarıldı

15 yıldır mağarada tutulan kadın kurtarıldı

İnekler bile kurudu! Ordu helikopterle su taşıyor

İnekler bile kurudu! Ordu helikopterle su taşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.