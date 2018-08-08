İran: ABD petrol ihracatımızı durduramaz

İran, somut konuların ele alınması kaydıyla ABD ile diyalog başlatmayı tabu olarak görmediğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif "Görüşmeleri tabulaştırmak istemiyoruz ama diyalog, vakit kaybettirmek yerine somut sonuçlar getirmeli” dedi. ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları Salı günü yürürlüğe girmişti.

Zarif, ABD ile siyasi görüşmelerde bulunmayı hiçbir zaman ret etmediklerini ancak görüşmelerin berrak sonuçlar doğurması ve öncesinde gündeminin belli olması gerektiğini söyledi.

Başkan Donald Trump geçen hafta İran yönetimiyle her zaman ve ön koşul öne sürmeksizin buluşmaya hazır olduğunu açıklamıştı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise Başkanın ifadelerini daraltarak, zirve için bazı şartlar öne sürmüştü. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif birbiriyle çelişen ifadelerin "Amerikan dış politikasındaki karışıklığı" gözler önüne serdiğini belirtti.

"ABD'ye artık kimse güvenmiyor"

Zarif verdiği demeçte, "Trump'ın yine anlık bir davranışla bir şeyler söylemediğinden ve görüşme önerisinin gösterişten ibaret olmadığından İran'ın emin olmak istediğini" belirterek "Şimdi masaya oturduğumuzu düşünün. Amerika sürekli zikzak çiziyor, kimse artık onlara güvenmiyor" dedi.