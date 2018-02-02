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İran: ABD, Suriye'den ya çıkar ya tokatla çıkarırız

DÜNYA HABERLERİ | 02.02.2018 09:41 | Son Güncelleme

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki askeri varlığı için "ABD, ya kendi isteğiyle buradan çıkar ya da tokatla çıkarırız" dedi.

İran'ın en büyük ikinci kenti Meşhet'te, Filistin İntifadasını Destek adlı konferansta konuşan Velayeti, "ABD'nin Suriye'yi bölmeye çalıştığını ancak bunu başaramayacağını" ifade etti. Velayeti, "ABD, Irak'ı bölemediği gibi, Suriye'yi de bölemeyecek. Fırat'ın doğusuna yerleşen ABD, er geç buradan çıkmalı, ya kendi çıkar veya ensesine aldığı tokatla buradan çıkarırız" dedi.

ABD, IŞİD'İ AFGANİSTAN'A YERLEŞTİRİYOR

ABD'nin terör örgütü IŞİD'i Afganistan topraklarına yerleştirmeye çalıştığını ileri süren Velayeti, "IŞİD'in Afganistan'a yerleşmesine göz yumarsak, 900 kilometrelik sınır hattımız tehlikeye girmiş olur, buna izin vermeyiz" dedi.

Suudi Arabistan'ın Yemen'deki varlığına da değinen İranlı yetkili, "Arabistan daha fazla Yemen'de kalmaya devam ederse, orası onlar için bir Vietnam'a dönüşür" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ABD Ayetullah Ali Hamaney Suriye İRAN ali ekber velayeti

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Okuyucu Yorumları 25 yorum
amerika 12.000 km. öteden gelip buralarda ne yapıyor..kim veriyor bu yetkiyi..sana ne buradaki devletlerin iç - dış işlerinden.. sen git kendi işinle uğraş.. nato var - birleşmiş milletler var..stk lar var..gerekirse müdahale edecek - hakemlik yapacak - arabuluculk yapacak - barış sağlayacak bir sürü kuruluş var.. abd nin burnunu soktuğu her yerde kan, gözyaşı, savaş, şiddet var..defolun gidin buralardan..
Hadi oradan be. Şimdi mi tuttu erkekliğiniz. Adam ülkenize ambargo uyguluyor...Burnunuzun dibinde Irak a yerleşti. Şimdi siz kalkmışsınız Suriye den tokat atarak çıkarırız diyorsunuz. Ufak atında civcivlerde yesin bari
Adam doğru demiş
hep konuşun bişey yaptığınızı duymadık daha. yıllardır dibindeki ıraktan atamadın ne mantıkla suriyeden atarız diyorsun. at atacaksan kaç yıl bekleyeceksin. YAV HE HE
müthiş söylem ; tokatlar göndeririz .. helal .)
belli oluyor iran abd ortak işbirliği
bu niye böyle yapiyor şu niye böyle yapıyo sıkıysa sen de yap tutanmi var.bi de şu iran nın açıklamarında gına geldi .hep laf hep laf bunlar heralde lafla peynir gemisinin yürümediğini duymamışlar anlaşılan
arkadaş bi delikanlı çıksında şu amerikayı israili yoketsin zulüm varsa tarafsızlık şerefsizliktir. Zulmeden her millet kahrolsun
konuşmakla atıp tutmakla olmuyo,,iran,,,bak TÜRKİYE gibi sahada göster,,,ötmekle bu işler olmuyor,,,
Az ama şeddeli konuşuyorlar.
RUSYA OLMASA AMERİKAYI İYİ YALARDINIZ .
Hadi Oradan Muta Nikahlılar Sizi. Siz Hiçbir Halt Edemessiniz. İşiniz Gücünüz Sahtekarlık, Fitne Fesat. 40 Yıldır'da İsraili Bitiririz Diyorsunuz Bir Halt Ettiğiniz Yok. Siz Ancak FİTNE Yapmayı Bilirsiniz Haramzadeler.!
@emre_bey_bey KURAN-I KERİM'İN NİSA SURESİ 24 AYETİ MUTA NİKAHI AYETİDİR. I.) Sahih-i Müslim c.1 - s.535 DE şöyle rivayet edilmektedir; “Resullah, ebubekir ve ömer döneminde Muta nikahı vardı. Ancak sonra ömer Muta Nikahını yasakladı.” II.) Sünnen-i Tirmizi, c.3, s.185, 186 de şöyle rivayet etmektedir; Şam ehlinden bir adam İbn ömer’e (halife ömerin oğlu) muta nikahını sordu. İbn Ömer dedi ki: “Muta helaldir.” Soru soran adam dediki: Baban onu yasakladı.” İbn ömer dedi ki: “Babam onu yasaklamış ve Allah Resulü (s.a.a) onu helal saymışsa bizler Peygamberin Sünnetine mi yoksa babamamı uyacağız."
devletler savaş hazırlıklarını tamamladı taraflar netleşiyor ve kıvılcım bekleniyor 3. dünya savaşı hiç olmadıgı kadar yakın
amerikanın hakkından ya k.kore yada iran gelecek yeterki bir bulaşsın herekeyi gösterecekler dünyanın başına bela oldu herkesin nefretini kazandı bunu kendine getirmek lazım
Helal size tokatlayın biz de arkanızda dururuz
SİZ DE NERDE O ERKEKLİK TÜRKİYE YE BAKARAK CESARETLENDİNMİ YOKSA YOKSA SANA YÜREK Mİ YEDİRDİLER
@arikanercan SENAMERİKAYLA KOL KOLA GEZERKEN İRAN ONLARLA YİNE DÜŞMANDI HALADA DÜŞMAN BİZNERDE OLDUGUMUZ BELİRSİZ BİR RUSYA BİR AMERİKA ARASINDA ONLARDA ŞAŞIRDILAR
bütün dünyanın tek kocası var amerika diğer tüm ükeler gönüllü karısı olmuş bu ülkenin çünkü evin beyi tüm ülkelere yani karılarına harçlık mutfak masrafı veriyor.. varsa yüreğiniz boşanın hadi..
sen önce kendi petrolüne sahip çıkma iktidarını göster sonra Amerika'ya kafa tutarsın.
size ambargo uygularken aklınız neredeydi ambargo uyguladığı için savaş açmaya yemedimi. Irak'a burnunuzun yerleştiler birşey diyemediniz.
Ne oluyoruz..!? Ülkeleri çıldırmış deliler mi ele geçirdi..? Dünya orta ve uzak doğusundan 3. dünya savaşına zorlanıyor...
Savaş kızışacak desenize..
HELAL İRAN İŞTE BU YAHU..... TÜRK MİLLETİNİN EN BÜYÜK DÜŞMANI ABD OLDUĞU YAVRUSU TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE SABİTTİR....
Ortadoğuya huzur gelmesi için ilk önce Amerikanın bu bölgeden çıkması lazım.
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