İran: ABD, Suriye'den ya çıkar ya tokatla çıkarırız

Ekber Karabağ / Tahran, 2 Şubat (DHA) - İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki askeri varlığı için "ABD, ya kendi isteğiyle buradan çıkar ya da tokatla çıkarırız" dedi. İran'ın en büyük ikinci kenti Meşhet'te, Filistin İntifadasını Destek adlı konferansta konuşan Velayeti, "ABD'nin Suriye'yi bölmeye çalıştığını ancak bunu başaramayacağını" ifade etti.Velayeti, "ABD, Irak'ı bölemediği gibi, Suriye'yi de bölemeyecek. Fırat'ın doğusuna yerleşen ABD, er geç buradan çıkmalı, ya kendi çıkar veya ensesine aldığı tokatla buradan çıkarırız" dedi.ABD, IŞİD'i Afganistan'a yerleştiriyorABD'nin terör örgütü IŞİD'i Afganistan topraklarına yerleştirmeye çalıştığını ileri süren Velayeti, "IŞİD'in Afganistan'a yerleşmesine göz yumarsak, 900 kilometrelik sınır hattımız tehlikeye girmiş olur, buna izin vermeyiz" dedi.Suudi Arabistan'ın Yemen'deki varlığına da değinen İranlı yetkili, "Arabistan daha fazla Yemen'de kalmaya devam ederse, orası onlar için bir Vietnam'a dönüşür" diye konuştu. (Fotoğraflı)
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