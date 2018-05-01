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İran ABD'yi tehdit etti: Vurursanız, vurulursunuz!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.05.2018 11:54 | Son Güncelleme

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, ABD ve müttefiklerini uyararak, "Bizi vurursanız, vurulursunuz" dedi.

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney, dün Tahran'da 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen programda konuşma yaptı. Pazar günü Suriye'de bir askeri üste gerçekleştirilen saldırıya işaret ederek ABD ve müttefiklerini uyaran Hamaney, "Bizi vurursanız, vurulursunuz" dedi.

'ABD KIŞKIRTIYOR'

İran'ın farklı şehirlerinden gelmiş olan binlerce işçiye seslenen Hamaney, "ABD, bölgemizde çatışma çıkarmak için Suudileri kışkırtıyor. Neden Siyonistleri kışkırtmıyorlar? Çünkü Müslümanların Müslümanlara karşı savaşmasını istiyorlar" diye konuştu.

Geçtiğimiz Pazar gecesi, Suriye Arap Ordusu'nun 47. Tugayına, Suriye'deki hükümet için savaşan Lübnan merkezli bir uluslararası ordu olan Hizbullah’tan oluşan kuvvetler ve birliğe karşı bir hava saldırısı yapıldı. Hava saldırısında, Hama ile Humus arasında 18 İranlıyı öldüren bir yerde bir askeri üs hedef alındı. Saldırıda çoğu İranlı olmak üzere 26 kişinin öldürüldüğü bildirildi.


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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN ayetullah hamaney Tahran

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
hep öyle diyorsunuz bi bok yaptınız yok
sen nereyi vuruyon sibop israil seni parmağında oynatıyor
sen kuş bile vuramazsın onca çocuğun vebalı boynundayken
ABD VE İSRAİL SEVİCİ SÖZDE İSLAMCILAR; HEDEF "İRAN İSLAM CUMHURİYETİ..!" SALDIRINNNN!!!
İT İTİ ISIRMAAZZ
Kuzey Kore ve İran susun artık kimse inanmıyor.
İRAN VE TÜRKİYE NE SURIYEYE NE LİBYAYA NE IRAKA BENZER MÜSLÜMANLIĞIN SON KALESİ TÜRKİYE VE İRANDIR
BUNLARDA BİRBİRLERİNİ BİR VURAMADILAR YILLARDIR VURACAKLAR VURUNDA KURTULALIM
hadı vursanızda gorsek bı
siz müslümanların dışında hiç bir ülkeyi vatandasini vuramazsiniz bunu onlarda biliyor tarihinizde bile yok bu yüzden boş boş konuşup gündem meşgul etmeyin
ABD ve meclisinden savaş kararı alan İsrail orta doğu yarasını kaşıdıkça yara büyüyor. Müslüman düşmanlığına karşı caydırıcı olmak için eski dostumuz İran yanında olmalıyız.
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