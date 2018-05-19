İran: AB'den somut adımlar bekliyoruz

AB, İran ile ticaretin süreceği mesajını verirken, İran somut adımlar bekledikleri vurgusu yaptı.ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından anlaşmanın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. İran ile 2015 yılında imzalanan anlaşmayı sürdürmek isteyen AB, Avrupalı şirketlerin ABD'nin olası yaptırımlarından etkilenmemesi için 1996 tarihli Engelleyici Mevzuat'ı yeniden yürürlüğe sokma sürecini Cuma günü başlatmıştı.

AB Komisyonu'nun enerji ve iklimden sorumlu üyesi Miguel Arias Canete Cumartesi günü Tahran'a giderek İran ile anlaşmaya bağlı oldukları ve taahhütlerini yerine getirecekleri mesajını verdi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile görüşen Canete, "İranlı dostlarımıza nükleer anlaşmaya bağlı kaldıkları sürece Avrupalıların da taahhütlerini yerine getireceği mesajını verdik. İran ekonomisine de çok olumlu etkileri olan ticari ilişkileri yoğunlaştırmaya çalışacağız" dedi. Nükleer anlaşmanın "bölgede barış için hayati önem taşıdığını" belirten Canete, altı ay içinde yürürlüğe girecek Amerikan yaptırımlarına rağmen AB'nin petrol ve doğalgaz alımlarını sürdürmeyi planladığını kaydetti.