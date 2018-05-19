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İran: AB'den somut adımlar bekliyoruz

19.05.2018 16:49 | Son Güncelleme

ABD'nin çekilmesinin ardından AB ile İran arasında nükleer anlaşmayı kurtarmak için çabalar sürüyor.

İran: AB'den somut adımlar bekliyoruz

AB, İran ile ticaretin süreceği mesajını verirken, İran somut adımlar bekledikleri vurgusu yaptı.ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından anlaşmanın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. İran ile 2015 yılında imzalanan anlaşmayı sürdürmek isteyen AB, Avrupalı şirketlerin ABD'nin olası yaptırımlarından etkilenmemesi için 1996 tarihli Engelleyici Mevzuat'ı yeniden yürürlüğe sokma sürecini Cuma günü başlatmıştı.

AB Komisyonu'nun enerji ve iklimden sorumlu üyesi Miguel Arias Canete Cumartesi günü Tahran'a giderek İran ile anlaşmaya bağlı oldukları ve taahhütlerini yerine getirecekleri mesajını verdi. İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ile görüşen Canete, "İranlı dostlarımıza nükleer anlaşmaya bağlı kaldıkları sürece Avrupalıların da taahhütlerini yerine getireceği mesajını verdik. İran ekonomisine de çok olumlu etkileri olan ticari ilişkileri yoğunlaştırmaya çalışacağız" dedi. Nükleer anlaşmanın "bölgede barış için hayati önem taşıdığını" belirten Canete, altı ay içinde yürürlüğe girecek Amerikan yaptırımlarına rağmen AB'nin petrol ve doğalgaz alımlarını sürdürmeyi planladığını kaydetti.

Salihi: Top AB tarafında

Ali Ekber Salihi ise düzenlenen ortak basın toplantısında AB'nin anlaşmayı kurtarmak için aldığı ekonomik önlemleri memnuniyetle karşıladıklarını, ancak bu girişim ve vaatlerin somut etkilerini görmeyi beklediklerini belirtti. "Top AB tarafında. Çeşitli öneriler sundular. Bunları hayata geçirip geçirmeyeceklerini bekleyip göreceğiz" diye konuşan Salihi, "elle tutulur sonuçlar görmek istediklerini, aksi takdirde kendi kararlarını vermek durumunda kalacaklarını" söyledi.

AB ülkelerinin İran'dan ithalatının yüzde 90'ını petrol oluşturuyor. İran petrolünün Avrupa'daki en önemli alıcıları İspanya, Fransa, İtalya, Yunanistan, Hollanda ve Almanya. Dünyadaki en büyük dördüncü petrol rezervlerine sahip olan İran günde 3 milyon 800 bin varil petrol üretiyor. İran petrol üretiminin yüzde 70'i Çin ve diğer Asya ülkelerine, yüzde 20'si Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

AFP,dpa,rtr/BK,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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