İran ABD’yi Adalet Divanı’na Şikayet Etti

İran yasa dışı tek taraflı yaptırımları nedeniyle Amerika’yı Uluslararası Adalet Divanı’na şikayet ettiklerini” açıklarken İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü de Trump’a meydan okudu.

İran, Başkan Donald Trump’ın Amerika’yı Tahran’la yapılan uluslararası nükleer anlaşmadan çektikten sonra müzakerelere tekrar başlamak istiyorsa ilk arayanın da kendisi olması gerektiğini kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi’nin açıklaması öncesinde Trump geçen hafta, “Amerika İran’a yaptırımları arttırırken, bir noktada beni arayıp ‘Hadi bir anlaşma yapalım’ diyecekler ve anlaşma yapacağız” demişti.

Kasımi ise “Belki bir gün Trump, Tahran’ı arar ve ‘Haydi görüşelim’ der. Bunun olması daha muhtemel” diye konuştu.

Ancak Trump arasa bile İran’ın ruhani lideri Amerika’yla görüşme yapılmasını reddediyor.

Trump, Mayıs ayında anlaşmadan çekilirken anlaşmanın yeterince güçlü olmadığını söylemiş ve İran’ın Ortadoğu’daki askeri nüfuzu ve balistik füze programı gibi ABD’yi ve müttefiklerini ilgilendiren önemli konuları içermediğini belirtmişti.