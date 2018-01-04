İran ABD'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet etti

BM'ye iletilen mektupta, bizzat Trump ve yardımcısının attığı tweetlerle protestocuların cesaretlendirildiği belirtildi.İran, ülkedeki hükümet karşıtı protestolara destek veren ABD'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. BM Güvenlik Konseyi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yapılan şikayette, Tahran yönetimi Washington'ı İran'ın iç işlerine karışmakla suçaldı.

İran'ın BM nezdindeki Büyükelçisi Gulam Ali Hoşru tarafından BM'ye sunulan mektupta, "ABD'nin İran'da nüfuz kurma amaçlı 'tuhaf' denemelerle uluslararası hukuku ihlal ettiği" belirtildi.

BüyükelçiABD'nin, İran'da hükümetin düşürülmesi için protestocuları sokağa çıkmaya cesaretlendirdiğini öne sürdü ve ABD Başkanı ile Başkan Yardımcısının da bizzat bunda rolü olduğunu savundu.

Büyükelçi Hoşru'nun BM Genel Sekreteri Guterres'e sunduğu mektupta, "ABD Başkanı ve Başkan Yardımcısı'nın attığı çok sayıda tweet, İranlıları yıkıcı eylemlere katımaya teşvik etti" ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Trump hem ABD Başkanlık hesabından hem de şahsi Twitter hesabından İran'daki protestoları desteklediğini ifade ettiği çok sayıda paylaşımda bulunmuştu.