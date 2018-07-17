İran ABD'yi Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet etti

İran, 2015'te varılan nükleer anlaşmadan çekilerek Mayıs ayında kendisine yeniden yaptırım uygulamaya başlayan ABD ile arasındaki anlaşmazlığı BM'nin yargı organı olan Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) taşıdı. İran ABD'den, anlaşmadan çekildiği 8 Mayıs tarihinden itibaren yeniden yürürlüğe sokulan yaptırımları ve yeni yaptırım tehditlerini "derhal sonlandırmasını" talep ediyor. İran, ABD'nin yaptırımlarının "onarılamaz zarara" yol açacağını savundu.

UAD'ın açıklamasında İran'ın, argümanını, iki ülke arasında 1955 yılında imzalanan ve 1957 yılında yürürlüğe giren "Dostluk, Ekonomik İlişkiler ve Konsolosluk Hakları" başlıklı anlaşmaya dayandırdığı kaydedildi.

İran'da Şah'ın iktidarda olduğu dönemde imzalanan anlaşmada, iki ülke arasındaki "dostane ilişkiler" vurgulanırken, "karşılıklı olarak faydalı ticaret ve yatırımların ve daha yakın ekonomik ilişkilerin teşvik edileceğine" değiniliyor. Anlaşmanın bir maddesi, taraflar arasında çıkacak herhangi bir anlaşmazlık diplomatik yollarla tatmin edici bir biçimde çözülemediği takdirde tarafların konuyu Uluslararası Adalet Divanı'na taşıyabileceğini belirtiyor.