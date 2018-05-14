İran AB'ye 60 günlük süre tanıdı

Anlaşmaya bağlı kalmak isteyen Tahran yönetimi karşılığında Batılı taraflardan garanti talep ediyor.ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından, anlaşmanın geleceğine yönelik belirsizlik sürüyor.

Tahran'daki parlamentonun resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, İran nükleer anlaşmanın ABD olmadan da hayata geçirileceğine dair AB'den güvence istiyor. Açıklamada, Pazar günü İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Aragchi'nin de katıldığı bir toplantıda AB'ye bu konuda 60 günlük süre verileceği üzerine uzlaşıldığı belirtildi.

Yine İran kaynaklı haberlere göre AB'nin anlaşmaya taraf üç ülkesi olan Almanya, Fransa ve İngiltere bu sürenin 90 gün olmasını istiyor. Konunun Salı günü Brüksel'de toplanacak Dışişleri Bakanları'nın gündemine gelmesi bekleniyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Trump'ın anlaşmadan çekildiğini açıklamasının ardından ülkesinin anlaşmaya bağlı kalmak istediğini açıklamıştı. Ancak Ruhani bunun için anlaşmanın özellikle ekonomik yükümlülüklerinin hayata geçirileceğine dair birkaç hafta içinde garanti sunulmasını şart koşmuştu. Ancak ABD'nin İran'a yönelik yaptırım kararlarının işi zorlaştırdığı belirtiliyor.