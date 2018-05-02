‘İran Açıklamasında Yazım Hatası Yaptık’

Beyaz Saray, İran’ı halen gizli bir nükleer silah programı yürütmekle suçladığı açıklamasında “yazım hatası” yaptığını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, günlük basın brifinginde bir soruyu yanıtlarken, “İşaret ettiğiniz yazım hatası farkedildi, derhal düzeltildi ve ülkemizin emniyeti ve güvenliği konusunda ileri adım atmaya odaklanmış durumdayız” diye konuştu.

İlk açıklamada, “İran, dünyadan ve kendi halkından gizlemeye çalıştığı ve bunu başaramadığı güçlü, gizli bir nükleer silah programına sahip” ifadesi kullanılarak, Tahran’ın kasıtlı biçimde önemli bir uluslararası anlaşmayı ihlal ettiği ima edilmişti.

Beyaz Saray daha sonra web sitesinde açıklamayı düzelterek, “sahip” ifadesini “sahipti” olarak değiştirerek, cümleyi geçmiş zamana çekti. Ancak düzeltilmiş metin, hata içeren ilk açıklamanın gönderildiği kişilere tekrar gönderilmedi.

Konunun sorulması üzerine Sanders, “En büyük hata ABD’nin en başta İran anlaşmasına katılmasıydı. Bana göre, bu süreçteki en büyük hata buydu, derhal düzeltilen basit bir yazım hatası değil” ifadesini kullandı.

Beyaz Saray açıklamaları ve basın bültenlerinde daha önce de bir dizi yazım ve heceleme yanlışları yapılmıştı.

Örneğin İsrail ve Filistinliler arasında “kalıcı barış” (lasting peace), yerine “kalıcı şeftali” anlamına gelen “lasting peach” ifadesi kullanılmıştı. Japonya Başbakanı Shinzo Abe “Cumhurbaşkanı” olarak nitelenmiş, Çin Halk Cumhuriyeti için de “Çin Cumhuriyeti” denilmişti.

