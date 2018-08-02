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İran baharı mı? Başkent Tahran'da halk isyan bayrağını çekti

DÜNYA HABERLERİ  | 02.08.2018 22:21 | Son Güncelleme

İran'ın çeşitli kentlerinde süren ekonomik sorunları protesto gösterileri başkent Tahran'a uzandı. Ekonomik krizdeki ülkede halk, haftalardır yöneticilerin israf politikasına ve artan fiyatlara tepki için sokaklardaydı.

İran'ın çeşitli kentlerinde günlerdir süren ekonomik sorunları protesto gösterileri başkent Tahran'a sıçradı.

Ülkede üç gün önce İsfahan'da patlak veren bugün de İsfahan'la birlikte Meşhed, Şiraz gibi kentlere yayılan ekonomik sorunları protesto gösterileri Tahran'a uzandı.

SOKAKLAR SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Gösterilere katılan eylemcilerin sosyal medyada paylaştıkları görüntülerde eylemcilerin, Tahran'daki "Veliasr Meydanı" yakınlarındaki çöp konteynerlerini ateşe verdikleri görüldü.

Sloganlar atarak yürüyüşe geçen onlarca eylemciye, yoldan geçen sürücülerin de korna çalarak destek vermeleri dikkati çekti.

İsfahan'da üç gün önce başlayan pahalılığı protesto gösterileri bugün de Meşhed ve Şiraz kentlerine yayılmıştı.

İRAN'DAKİ BÜYÜK KRİZ

İran'ın Meşhed kentinde aralık ayında ekonomik sorunlar sebebiyle başlayan, ardından İsfahan'ın da aralarında bulunduğu birçok kente yayılan gösterilerde 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede doların hızla yükselişe geçmesi üzerine geçen ay başkent Tahran'ın en önemli alışveriş merkezlerinden "Büyük Çarşı" esnafı da ekonomik gidişatı gerekçe göstererek kepenklerini kapatmış, bu durum ülkede yeni protestoların başlamasına neden olmuştu.

Hükümetin ekonomi alanında aldığı tedbirler doların ateşini düşürmediği gibi piyasada yaşanan krizin boyutlarını daha da arttırdı. Serbest piyasada dolar 10 bin tümen seviyesini geçti.

Döviz kurundaki ani artış halkın alım gücünü düşürürken iş yerlerinin üst üste kapandığı ve işsizliğin giderek arttığı İran'da sosyal medya üzerinden "genel grev ve protesto" çağrıları yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Tahran isyan protesto

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Abd karıştırıyor iran ve Türkiyeyi
Karıştırılmayan son kale Iran kalmisti oda karisti tam oldu. Sen bizim vatanimizi yurdumuzu koru yarabbim
dinle yönetilen devletler ancak yöneticileri zengin eder
Türkiyeye gelin 5 milyon suriyeli ye bakıyoruz 5 milyonda iranlıya bakarız dünya bizi kıskaniyi
Suçu dışarda arayacağınıza aynaya bakın biraz
Bizde de dolar 5 lirayı aştı ama, söylenen DOLDU BOŞALIR! aRKADAŞLAR UYUMAYA DEVAM!
Hobbala, Dünya'da Terörün Babası Ve Annesi Amerika Ve İsrail'dir., Müslüman Kanı Akıtmaktan Zevk Alan İki Başlı Yılan..!!!
İran halk yoksulluktan mı gelen zamlardan mı..petrol de gaz da bunlarda..birde bizim gibi olsalar ..amerika cia yine oyun peşinde..yarın amerika oradaki halkın özgürlüğü hukugu hakları için harekete gecer
Hep dış güçler zaten. Milletvekilleri bakanlar Mercedes S500 hatta Maybach binsin siz 40-50 asgari maaşa Polo zor alın. İsraf, yolsuzluk, torpil değil hep dış güjler
6-7 ay sonra Türkiye’nin hali aynen böyle olacak.
Coca Colayı Çok Çalkaladılar. Normaldir.
Dünyada hangi devlet dinci akımların etkisi altında kalmışsa sonu perişanlık,yokluk,kıtlık,ayaklanma,vahşet , zulüm ile sonuçlanmıştır.Osmanlının son yüz yılında dincilik akımları etkin olmaya başlayınca çağın gerisinde kalınmış ve 500 yıllık cihan imparatorluğu param parça olmuştur,iran,ırak,suriye,arap baharını yaşayan ülkelerin tümünde dincilik akımları savaş halindeler.Maalesef bizede bulaşmak üzere,fetö iti,başka itler hep bela olmaya aday.Bugün abd ile yaşanan sıkıntının altında camilerimizde beslediğimiz bu itin etkisi çok büyük.Bu milletin aklı başına gelir inşallah.
biz Kurduyle,Türküyle birlik olabilirsek bütün Dünya karşımıza çıksa bile vızzz gelir.
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