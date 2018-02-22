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İran: Biz olmasaydık IŞİD Şam'da olurdu

22.02.2018 13:53 | Son Güncelleme

İran'ın Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Araqchi İran'ın Suriye'deki varlığının terörizmi önleme amaçlı olduğunu söyledi. Araqchi "Biz olmasaydık DAEŞ Şam'da olurdu" ifadelerini kullandı.

İran: Biz olmasaydık IŞİD Şam'da olurdu

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Araqchi İran'ın Suriye'deki varlığının terörizmi önleme amaçlı olduğunu söyledi.

BBC'ye röportaj veren Araqchi "Bizim orada olmadığımızı bir düşünün. Şam'da ya da Beyrut'ta ya da başka bir yerde şimdi Daeş olurdu" dedi.

Araqchi İran'ın Suriye'deki varlığının İsrail'e karşı yeni bir cephe oluşturmadığını da söyledi.

Suriye'deki durumun "çok karmaşık" olduğunu ve bölgesel bir savaşın çıkma tehlikesinin bulunduğunu söyleyen Araqchi, "Bölgemizin her yerinde savaş korkusu var" dedi.

Araqchi Lübnan'daki Hizbullah gibi İran destekli milislerin İsrail ile yüzleşmek için var olduğunu da söyledi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Şam'ın doğusunda muhaliflerin elindeki Doğu Guta'da yüzlerce kişinin bombardıman altında ölmesini lanetlediğini belirtti.

Araqchi ayrıca İran'ın Suriye'den İsrail hava sahasına İHA gönderdiği haberlerini de yalanladı. Araqchi İHA'nın Suriye ordusuna ait olduğunu söyledi.

İsrail'in Suriye ve diğer komşu ülkelere dronlar gönderdiğini söyleyen Araqchi, "Başkalarına günlük yaptıkları şey kendi başlarına geldiğinde kızmamalılar" dedi.

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