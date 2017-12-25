İran Casuslukla Suçlanan Araştırmacıya İdam Cezasını Onayladı

İran Anayasa Mahkemesi, İsrail için casusluk yapmakla suçlanan İranlı araştırmacının idam cezasını onayladı.
2016 yılı Nisan ayından bu yana hapiste olan Ahmed Rıza Celali, bu ay başında devlet televizyonunda, İsrail istihbaratına (Mossad) İran ordusu ve nükleer alanda çalışan bilim adamları hakkında bilgi sağladığını itiraf ederken gösterilmişti. Bu bilidamlarından ikisi 2010 yılında suikaste kurban gitmişti.
Celali'nin baskı altında konuşup-konuşmadığı bilinmiyor. İnsan hakları örgütleri, İran'daki tutukluların çoğunlukla adli yargılama süreçlerinden mahrum edildiğini belirtiyor.
Mahkemenin kararını yarı resmi ISNA haber ajansı duyurdu. Cezanın ne zaman infaz edileceği konusunda bilgi verilmedi. Kararı temyize götürme hakkının olmadığı belirtildi.
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