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İran: Çavuşoğlu Afrin konusunda güvence verdi

08.02.2018 01:31 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi.

İran: Çavuşoğlu Afrin konusunda güvence verdi

İran'dan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, Afrin harekâtının geçici olduğuna dair güvence verdi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Suriye'nin daha fazla kan dökülmesine değil, barış ve güvenliğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ruhani görüşmede Çavuşoğlu'na, Afrin'de yürütülen askeri harekâtın bir an önce bitirilmesi çağrısında bulundu. Ruhani, "İran ve Türkiye gibi ülkeler daha fazla kan dökülmesini ve yeni mülteci dalgalarını önleyebilecek güçtedirler" diye konuştu. Bir bölgedeki ülkelerin bağımsızlığı ve egemenliği tehlikeye girdiğinde o bölgede barış sağlanamayacağını belirten Ruhani; Türkiye, İran ve Rusya arasındaki işbirliğinin Suriye'deki barış süreci açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

Görüşmeyle ilgili, İran Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Çavuşoğlu, Ruhani'ye Afrin operasyonunun geçici olduğu ve sadece "terörist" grupları hedef aldığı yönünde güvence verdi. Çavuşoğlu'nun ayrıca, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ihlal etme niyetinde olmadığını söylediği belirtildi.

Türkiye; YPG ve IŞİD'e karşı başlattığını açıkladığı "Zeytin Dalı Harekâtı" ile Suriye'nin kuzeyinde yer alan Afrin'e yönelik operasyonunu 20 Ocak'tan beri sürdürüyor.

Tahran yönetimi, geçen günlerde harekâttan duyduğu rahatsızlığı belirtmişti.

rtr/GY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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